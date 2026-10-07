Dacă surpriza nu este pe placul cumpărătorului, pachetul comandat online poate fi returnat fără explicații în cel mult 14 zile, spun cei de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor.

Cutiile misterioase atrag cumpărătorii

Într-un centru comercial din Cluj-Napoca, cutiile misterioase au captat imediat atenția. Fiecare colet trece pe cântar, iar prețul este de 15 lei pe 100 g.

Băiat: „Am văzut că cineva a luat o dronă și vreau și eu o dronă, sper că mai găsesc una.”

Însă nu toți au noroc.

Femeie: „Nu știu, ceva care miroase. Cred că sunt pentru porumbei.”

Pe 4 cutii a plătit în total 150 de lei. Pe lângă pliculețele pentru păsări s-a mai ales cu o rochie și o curea pentru soț.

Abonamente la bijuterii surpriză

Ideea de mystery box a prins la public, așa că la un atelier de bijuterii se poate face chiar abonament. Clienții primesc la începutul fiecărei luni o cutie cu două bijuterii din oțel inoxidabil, placate cu aur de 18k. Prețul este de 99 de lei.

Maria Minecan, reprezentantă atelier bijuterii: „Căutam o metodă să dăm bijuteriile pentru care avem un stoc mare, dar nu este foarte de interes pentru cliente. Acum creez special pentru abonamente.”

Cutiile misterioase au fost preluate și pe una dintre cele mai mari platforme de vânzări online din țară.

Mihnea Pană, reprezentant platformă de vânzări: „Vorbim de jucării, electronice, vă spuneam de unelte, de tot felul de lucruri. Vedem un trend care se conturează în jurul acestor cutii misterioase.”

Legea permite returnarea produselor

Legea spune că orice produs cumpărat online poate fi returnat în termen de 14 zile, fără să fim nevoiți să explicăm motivul. În cazul achizițiilor din magazinul fizic, comercianții sunt obligați să accepte returul doar dacă produsul este defect, incomplet sau nu corespunde informațiilor prezentate de comerciant.

Csaba Bekesi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor: „Există elementul de surpriză și asta este farmecul acestui produs. Operatorul trebuie să precizeze cât mai clar ce este previzibil și ce rămâne element de surpriză, astfel încât consumatorul să nu-și formeze așteptări nerealiste înainte de achiziție.”

Întotdeauna este bine să verificăm site-urile pe care vrem să plasăm comanda și să verificăm comerciantul, spun cei din domeniu.