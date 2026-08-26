Informația a fost publicată în revista germană Der Spiegel care citează surse sub acoperirea anonimatului, transmite news.ro.

Ministrul de interne al Germaniei a declarat săptămâna trecută că autorităţile germane discută posibila extrădare a bărbatului din România.

Suspectul a fost reţinut pentru atacuri cu colete-bombă planificate în România

Der Spiegel citează din dosarele unei anchetei poloneze, potrivit cărora un ucrainean în vârstă de 24 de ani a luat un autobuz din Polonia spre Berlin la 1 octombrie anul trecut şi a ridicat două colete conţinând arme de mână de pe marginea unui drum din estul Berlinului, pentru a le ascunde apoi într-un depozit subteran situat lângă un lac din sud-estul capitalei germane.

Conform revistei germane, acesta s-a întors cu autobuzul în Polonia, dar a fost reţinut ulterior la Bucureşti împreună cu un alt ucrainean, fiind suspectat că a expediat colete conţinând dispozitive incendiare prin intermediul serviciului ucrainean de curierat rapid Nova Post.

Der Spiegel citează serviciile de informaţii româneşti, care au afirmat că cei doi suspecţi fac parte dintr-o reţea de sabotori controlată de serviciile de stat ruseşti, care vizează ţările europene.

Ambasada Rusiei la Berlin nu a dat curs unei solicitări de comentarii. Procurorii federali germani au refuzat să comenteze, iar agenţia poloneză de securitate internă şi parchetul de stat nu au răspuns.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat săptămâna trecută că nu poate exclude implicarea unor puteri străine, descriindu-l pe suspect ca fiind un „agent de rang inferior” fără cunoştinţe despre lanţul său de comandă. Dobrindt a afirmat la momentul respectiv că suspectul a fost reţinut şi pentru că a ajutat la pregătirea unor atacuri cu colete-capcană.