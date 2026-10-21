„Fiecare kWh stocat şi consumat acasă este un kWh pe care nu îl mai cumpăraţi de la furnizor. Dacă energia noastră nu este plătită corect, o păstrăm şi o consumăm”, atrage atenția APCE. Asociația îndeamnă prosumatorii cu posibilități tehnice și financiere să opteze pentru stocare: „Asociaţia Prosumatorilor recomandă tuturor prosumatorilor care au posibilitatea tehnică şi financiară să se refugieze în STOCARE, astfel încât energia produsă în surplus să fie folosită atunci când panourile nu produc: Ziua produceţi şi încărcaţi bateriile. Nu mai oferiţi automat surplusul vostru furnizorului. Seara şi noaptea consumaţi energia voastră, în loc să o cumpăraţi înapoi la preţuri care includ tarife de reţea, taxe şi marja furnizorului”.

Reprezentanții asociației subliniază necesitatea dimensionării corecte a investiției, bateria urmând a fi aleasă în funcție de consumul real de seară și noapte și de surplusul zilnic, cu un calcul de amortizare efectuat înainte de achiziție. „Stocarea este, astăzi, cea mai puternică formă de independenţă energetică pe care o au prosumatorii. APCE va continua să lupte pentru drepturile prosumatorilor. Energia este a voastră. Decideţi voi cine beneficiază de ea!”, se menționează în comunicat.

Prețul spot e cel mai mare

Această recomandare vine în contextul în care prețul mediu al energiei electrice pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a atins 1.639 lei/MWh (307 euro/MWh), după mai multe creșteri consecutive. „În septembrie, preţul spot de la Bucureşti a fost de două ori mai mare decât în septembrie 2025. Iar în spatele acestor cifre stă un adevăr pe care furnizorii nu îl spun public: o mare parte din energia pe care o vând românilor este completată cu energia ieftină a prosumatorilor. Dintre cei 400.000 de prosumatori din România, peste 200.000 au stocare. Cu cât va crește această stocare, cu atât energia noastră va fi mai valoroasă pentru furnizori”, precizează APCE.

Potrivit datelor OPCOM, tranzacțiile pe PZU reprezintă 32% din consumul național de energie electrică, furnizorii achiziționând pe piața spot, cu o zi înainte, între 30% și 35% din energia livrată, în loc să o contracteze pe termen lung la prețuri predictibile. „Aceasta nu este o fatalitate a pieţei. Este o alegere comercială. Iar când piaţa o ia razna (ambele reactoare de la Cernavodă oprite, hidrocentralele producând foarte puţin, vânt slab, gaze scumpe şi preţuri de peste 300 euro/MWh în toată regiunea), nota de plată ajunge, inevitabil, tot la consumatori”, susțin reprezentanții asociației.

Traseul energiei

APCE critică faptul că furnizorii preiau energia injectată de prosumatori și o vând imediat, decontând surplusul abia după până la 24 de luni, tratându-i ca pe o „linie de credit fără dobândă”. „Sutele de mii de prosumatori ai României finanţau astfel, fără voia lor, activitatea furnizorilor. Mai mult: în orele de zi, când panourile produc, energia prosumatorilor intră în portofoliul furnizorului la un preţ pe care nu prosumatorul îl stabileşte şi care nu are nicio legătură cu cei 307 euro/MWh de pe PZU. În timpul verii, când aveam excedent, toţi furnizorii plângeau “în cor” că plătesc o sumă imensă pentru prosumatori. Acum, când energia se vinde şi cu 1,3 lei/kwh la prânz, nu mai auzim nimic de la furnizori că preţul plătit prosumatorilor este mare. Pentru APCE concluzia este limpede: pe timp de zi, una dintre cele mai ieftine surse de energie a furnizorilor sunt prosumatorii”, se arată în document.

Asociația contestă mecanismele care diminuează valoarea energiei livrate de prosumatori, mecanisme care funcționează cu „girul normelor ANRE”, și anunță că le va contesta în continuare pe toate căile legale. „Noi am plătit panourile. Noi am plătit invertoarele. Noi producem şi noi injectăm energie în reţea. Iar furnizorii şi ANRE ne tratează ca pe o linie de credit gratuită şi ca pe un depozit de energie ieftină din care se servesc după pofte şi după interese. Ajunge! Nu putem fi la nesfârşit sursa ieftină de creditare şi de energie a nimănui”, a declarat Dan Pîrşan, președintele APCE.

Conform datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la 31 august 2026, în România existau 385.791 de prosumatori înregistrați, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW. Dintre aceștia, peste 150.000 dețineau și instalații de stocare a energiei. Majoritatea, 349.099, sunt persoane fizice (cu o putere instalată de 2.214,26 MW), iar topul județelor este condus de Ilfov (21.647), Timiș (18.262) și Bihor (17.637).