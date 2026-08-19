Ministerul Mediului a pus în consultare publică ghidul pentru programul „Casa Verde Fotovoltaice”, unde apar informațiile necesare întocmirii dosarului. Energia în surplus stocată în baterii poate fi folosită seara, atunci când panourile nu mai produc.

Prosumator: „Acum producem 4,2 kW, am 100% bateria, am băgat în rețea 4 kW, casa consumă acum 400 de wați, stăm bine! Deci, practic, azi dimineață mai aveam în baterie 3 kWh și asta înseamnă în jur de 40% și acum este full încărcat și deja bag în rețea”.

Sunt calcule pe care le fac cei care au deja baterii. Statul pregătește un program pentru prosumatorii care au deocamdată doar panourile și vor putea primi bani pentru pentru achiziția și instalarea sistemelor de stocare. Statul ar urma să suporte maximum 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclus. Restul banilor trebuie să fie asigurați de beneficiar.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului: „Vor fi 400 de milioane de lei care vor fi alocați anul acesta. Am făcut un calcul, dacă mergem la toți beneficiarii cu o cofinanțare de 25%, avem un minim de 400 MWh care vor fi instalați”.

Capacitatea minimă a bateriilor finanțate va fi de 12 kilowați-oră, iar pentru fiecare kWh de capacitate, statul va lua în calcul un cost de cel mult 1.250 de lei. În plus, sistemul fotovoltaic ar trebui să fie prevăzut cu un invertor hibrid care să permită atât folosirea energiei produsă de panouri, dar și cea stocată în baterie ori energia din rețea. În cazul în care nu există un astfel de echipament instalat deja, costul lui trebuie suportat de beneficiar, înainte de punerea în funcțiune a sistemului.

Dan Tudose, specialist în energie regenerabilă: „Nevoie de educație, niciun prosumator nu va ști care este dimensiunea bateriei, capacitatea bateriei care i se potrivește și la care va câștiga puncte maxime. În interiorul timpului când depunem și așteptăm nu vom putea instala bateriile”.

Numărul prosumatorilor care vor primi bani de la stat

Bugetul ar ajunge pentru aproximativ 27.000 de prosumatori, în jur de 10% din totalul celor interesați. Banii nu se acordă în avans, iar instalarea va fi făcută prin firme validate de AFM.

Corespondent Știrile ProTV: „Spre deosebire de alte programe, de această dată nu va conta doar cine se înscrie primul pentru a primi finanțare. Proiectele vor fi punctate în funcție de suma pe care beneficiarul o pune din propriul buzunar, capacitatea bateriei și puterea panourilor fotovoltaice. După închiderea sesiunii, proiectele vor fi ordonate descrescător în funcție de punctaj și vor fi selectate în limita bugetului disponibil. În cazul unor punctaje egale, va avea prioritate solicitantul care asigură o sumă mai mare din fonduri proprii”.

Diana Buzoianu: „Cu cât este dispus mai mult ca beneficiar să cofinanțezi cu o sumă mai mare, cu atât ai posibilitatea să fii luat mai înainte, prioritar, în listă pentru că prin cofinanțarea ta mărită lași mai mulți bani în proiect, deci mai mulți bani posibili să fie cheltuiți de beneficiari”.

Stocarea energiei este importantă mai ales în perioadele cu consum mare. Cei care au panouri, consumă energia pe care o produc doar ziua. Dacă nu au baterie pentru stocarea surplusului, seara consumă din rețea la un preț mare.

Mircea Radu, prosumator: „O baterie de 9,6 kW ține o gospodărie cu toate sistemele, mașini de spălat, uscătoare, aere condiționate, tot ce vreți. Dar dacă se adaugă și mașină electrică și eventual pompe de căldură, nu e suficient. Ar trebui mărit sistemul de stocare”.

Oficialii speră să demareze programul în luna octombrie.