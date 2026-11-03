Nici economiștii nu văd măsura cu ochi buni și sunt de părere că este un măr otrăvit pentru că, spun aceștia, ar crește inflația și ar pune o presiune și mai mare pe economie.

Sindicaliștii cer o majorare de 675 de lei brut

Social-democrații au promis, în programul de guvernare, o creștere a salariului minim pe economie. Sindicaliștii și-ar dori ca majorarea să fie de 675 de lei brut, adică oamenii ar primi în mână cu 282 de lei în plus.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Evident că susținem, de principiu, această creștere, dar discuția detaliată o vom face la buget.”

Reprezentanții Concordia și ai IMM România spun însă că firmele private nu pot suporta o nouă majorare atât de devreme. Ultima a fost în vară.

Florin Jianu, președintele IMM România: „Din pix spunem salariul minim pe economie trebuie să fie și parcă e o licitație așa asupra salariului minim. Nu ținem seama de niciun indicator economic. Ori, consecința e că vom adânci această criză economică, din ce în ce mai multe firme se vor închide.”

Antreprenorii avertizează că firmele ar putea face concedieri

Paul Aparaschivei, directorul executiv Concordia: „Angajatorii care astăzi plătesc salarii minime ar putea fi puși în situația să ia decizii prin care să-și reducă forța de muncă.”

Creșterea salariului minim ar putea afecta economia, sunt de părere experții.

Adrian Negrescu, analist economic: „E un fel de măr otrăvit pe care economia îl primește, oamenii îl primesc, pentru că li se propun 200 și ceva de lei la salariu, dar, pe de altă parte, prin inflație toți acești bani se pierd prin creșterile de prețuri care vor urma.”

Ministrul de Finanțe vrea prudență în cheltuieli

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Cred că e justificat ca orice cheltuială să aibă acoperire la venituri. Nu cred că ne dorim să repetăm că deficitul iar crește foarte mult, cădem din nou în spirala în care pierdem iarăși încrederea investitorilor și a piețelor pentru că persistăm în a lua decizii care conduc la o asemenea situație.”

O variantă luată în calcul este ca majorarea să fie amânată pentru vara următoare.