Volkswagen reia strategia de reducere a numărului de angajați printr-o ofertă financiară deosebit de generoasă. Începând de luni, 16 noiembrie 2026, grupul auto german pune la dispoziția unor angajați de la sediul central din Wolfsburg noi pachete compensatorii, pentru a-i încuraja să plece voluntar din companie, potrivit Automoto.it.

Ce e „bonus turbo”

Elementul cel mai atractiv al inițiativei este așa-numitul „bonus turbo”, în valoare de 55.000 de euro, care se adaugă plăților compensatorii standard. Luând în calcul și celelalte sume prevăzute în program, unii angajați ar putea primi până la 264.000 de euro înainte de a părăsi Volkswagen.

Noul stimulent se aplică angajaților încadrați în anumite categorii salariale, de la nivelul 1 la nivelul 12, din anumite departamente și unități de producție, inclusiv de la principala fabrică a grupului, cea din Wolfsburg, Germania. Pentru a beneficia de bonusul suplimentar, angajații trebuie să aibă o vechime de cel puțin cinci ani în cadrul companiei.

Perioada în care salariații își pot exprima interesul pentru această ofertă este cuprinsă între 16 noiembrie și 4 decembrie 2026. Valoarea compensației obișnuite diferă în funcție de nivelul salarial și de vechimea în companie.

De exemplu, angajații care au între cinci și zece ani vechime pot primi aproximativ 71.200 de euro. Cu bonusul suplimentar inclus, suma ajunge la 126.200 de euro. Pentru cei care au între 15 și 20 de ani în companie, totalul poate urca la 181.100 de euro.

Suma maximă, de 264.000 de euro, este rezervată angajaților care au dreptul la cele mai mari plăți compensatorii: 209.000 de euro în compensații standard, la care se adaugă bonusul de 55.000 de euro.

Perioadă dificilă pentru gigantul auto

Volkswagen traversează o perioadă dificilă, marcată de concurența producătorilor chinezi, de presiunea asupra marjelor de profit și de slăbiciunea unor piețe strategice, începând cu cea din China. Grupul a convenit deja cu sindicatul IG Metall un plan care prevede eliminarea a 35.000 de locuri de muncă până în 2030.

Acest proces este completat de noi obiective de reducere a personalului, prin plecări voluntare pe care compania încearcă să le încurajeze cu stimulente financiare consistente. Strategia urmărește reducerea treptată a costurilor cu forța de muncă, fără a recurge, cel puțin în cadrul acestei inițiative, la concedieri forțate.

Decizia reflectă transformările profunde prin care trece industria auto germană și eforturile Volkswagen de a-și recâștiga competitivitatea.