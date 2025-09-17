Ilie Bolojan: Dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, de primăvara viitoare vom avea efecte de stabilizare

17-09-2025 | 07:00
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situaţiei financiar-economice.

Mihaela Ivăncică

"Nu mai trebuie să creştem taxe dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, care nu poate fi făcută de pe o zi pe alta şi doar în felul acesta putem să fim în situaţia în care, începând din primăvara anului viitor, avem deja efectele de stabilizare. Asta înseamnă că se va vedea o scădere a inflaţiei, efectele de contracţie economică pe care le au aceste măsuri, pe care nu trebuie să le negăm, vor fi absorbite şi ne vom duce către o situaţie de stabilizare, în aşa fel încât din a doua jumătate a anului să vedem tendinţele de creştere. Dar să spun că de la începutul anului viitor sau de la final vom reduce iar nişte taxe ar însemna să fac nişte afirmaţii hazardate şi asta nici domnul preşedinte (Nicuşor Dan - n.r.) nu a spus aşa ceva", a declarat Ilie Bolojan la un post TV.

El a enunţat şi elementele care ţin de finalul crizei economice.

"Finalul de criză înseamnă că economia intră într-o zonă de stabilitate şi înseamnă că lucrăm zi de zi la aspecte care ţin de o economie pusă pe baze sănătoase, o economie care creează dezvoltare şi o ţară care se duce într-o direcţie bună. Asta trebuie să facem, dar nu înseamnă că de pe o zi pe alta vom începe din nou cu lucrurile pe care le-am făcut prost în aceşti ani. Şi trebuie să discutăm deschis. Nu înseamnă că, dacă mergi bine nu poţi să reduci taxe, nu înseamnă că nu poţi să dai excepţii, dar orice s-ar spune, uitaţi unde am ajuns, mergând pe excepţii, creând posibilităţi, creând tot felul de lucruri care ne-au adus în această situaţie. Nu mai trebuie să repetăm aceste greşeli", a punctat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”
Stiri Educatie
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în Educaţie nu înseamnă reformă, aceasta constând în „lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.

Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei

Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, explicând că țara noastră va plăti în acest an dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro - o sumă echivalentă cu costul construirii Autostrăzii Moldovei A7.

Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou
Stiri Politice
Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.

Ionuț Dumitru: ”Sunt premise ca economia să evite recesiunea”. ”Ajustări dureroase, dar obligatorii”
Stiri Economice
Ionuț Dumitru: ”Sunt premise ca economia să evite recesiunea”. ”Ajustări dureroase, dar obligatorii”

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă că, potrivit datelor existente până acum, „sunt premise ca economia să evite recesiunea”.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Recomandări
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”
Stiri Politice
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Stiri Sanatate
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou
Stiri Politice
Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.

