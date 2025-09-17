Ilie Bolojan: Dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, de primăvara viitoare vom avea efecte de stabilizare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situaţiei financiar-economice.

"Nu mai trebuie să creştem taxe dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, care nu poate fi făcută de pe o zi pe alta şi doar în felul acesta putem să fim în situaţia în care, începând din primăvara anului viitor, avem deja efectele de stabilizare. Asta înseamnă că se va vedea o scădere a inflaţiei, efectele de contracţie economică pe care le au aceste măsuri, pe care nu trebuie să le negăm, vor fi absorbite şi ne vom duce către o situaţie de stabilizare, în aşa fel încât din a doua jumătate a anului să vedem tendinţele de creştere. Dar să spun că de la începutul anului viitor sau de la final vom reduce iar nişte taxe ar însemna să fac nişte afirmaţii hazardate şi asta nici domnul preşedinte (Nicuşor Dan - n.r.) nu a spus aşa ceva", a declarat Ilie Bolojan la un post TV.

El a enunţat şi elementele care ţin de finalul crizei economice.

"Finalul de criză înseamnă că economia intră într-o zonă de stabilitate şi înseamnă că lucrăm zi de zi la aspecte care ţin de o economie pusă pe baze sănătoase, o economie care creează dezvoltare şi o ţară care se duce într-o direcţie bună. Asta trebuie să facem, dar nu înseamnă că de pe o zi pe alta vom începe din nou cu lucrurile pe care le-am făcut prost în aceşti ani. Şi trebuie să discutăm deschis. Nu înseamnă că, dacă mergi bine nu poţi să reduci taxe, nu înseamnă că nu poţi să dai excepţii, dar orice s-ar spune, uitaţi unde am ajuns, mergând pe excepţii, creând posibilităţi, creând tot felul de lucruri care ne-au adus în această situaţie. Nu mai trebuie să repetăm aceste greşeli", a punctat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













