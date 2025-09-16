Ionuț Dumitru: ”Sunt premise ca economia să evite recesiunea”. ”Ajustări dureroase, dar obligatorii”

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă că, potrivit datelor existente până acum, „sunt premise ca economia să evite recesiunea”.

În ceea ce priveşte creşterea economică, Dumitru a spus marți că aceasta va fi „destul de modestă” anul acesta şi cu „o uşoară accelerare” anul viitor, dar aceşti ani vor consemna creşteri economice „mai mici” decât cele din „ultimele două decenii”.

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuţ Dumitru, a fost întrebat dacă România poate evita intrarea în recesiune, el răspunzând că, economist fiind, se fereşte să dea „evaluări foarte tranşante”, dar că, din datele de până acum, reiese că sunt premise ca acest lucru să fie evitat.

„Ca economist, mă feresc să dau evaluări foarte tranşante, pentru că nimeni nu deţine adevărul absolut atunci când discutăm de prognoze. Nu avem certitudini cu privire la viitor, asta cred că trebuie să fim conştienţi, dar cu datele pe care le avem în momentul de faţă, cu cifrele pe care le-am văzut la statistică până acum, sunt premise, aş spune, ca economia să evite recesiunea”, a afirmat Dumitru.

În ceea ce priveşte creşterea economică, Dumitru a spus că, „cel mai probabil”, „economia va avea o creştere destul de modestă anul acesta”, cu o „uşoară accelerare” anul viitor.

”Probabil şi anul acesta, şi anul viitor vor consemna creşteri economice mai mici decât cele cu care ne-am obişnuit în ultimile două decenii”, a punctat economistul.

El a menţionat că anul acesta, va fi o creştere economică „între 0 şi 1%”, o cifră „destul de realistă”, ca „dinamică economică”, iar anul viitor „probabil o uşoară accelerare faţă de anul acesta”.

Măsurile vor duce la ”o revenire a optimismului care să accelereze un pic creșterea economică”

„Dar trebuie să trecem în primul rând acest hop al ajustărilor fiscale pe care le-am implementat, începând cu 1 august, ajustări dureroase, dar obligatorii, strict necesare, pentru că nu există alternativă la aşa ceva, nu poţi să vinzi iluzii că se poate, printr-o soluţie miraculoasă, să eviţi măsurile acestea nepopulare, dar, odată ce măsurile implementate îşi vor face efectele şi deficitul intră pe o traiectorie de scădere, încrederea pieţelor financiare, încrederea agenţiilor de rating, a Comisiei Europene şi a investitorilor, la modul general, a agenţilor economici, ar trebui să se refacă şi să vedem o revenire a optimismului care să accelereze un pic creşterea economică în anii următori”.

Despre deficitul bugetar de anul acesta, economistul a spus că „o ţintă realistă” ar fi „uşor peste 8%”, după rectificarea bugetară.

„În perioada următoare, cu o rectificare bugetară, la cum arată lucrurile în momentul de faţă, aş spune că o ţintă realistă ar fi una uşor peste 8%, în condiţiile în care era clar că ţinta iniţială de 7% asumată pentru anul acesta nu era fezabilă de la bun început, iar măsurile care s-au luat, trebuie să o recunoaştem, s-au luat cu întârziere destul de mare, întrucât calendarul electoral a complicat foarte mult situaţia, până s-a format coaliţia, până s-au agreat măsurile, până s-au implementat, durează. Nu sunt măsuri care să producă efecte peste noapte şi atunci, până la finalul anului, nu cred că se mai pot implementa măsuri suplimentare faţă de cele care s-au luat deja, decât un control mai exact al cheltuierilor până la finalul anului, până la urmă, ceea ce poţi controla, cât de cât, este partea de cheltuieli, dar şi acolo sunt multe cheltuieli obligatorii, nediscreţionare, cum sunt salariile, pensiile, asistenţa socială, dobânzile, care sunt obligatorii, partea de cheltuieli la care mai poţi, să zicem, ajusta ceva, e destul de mică şi de aceea nu cred că deficitul poate să scadă sub 8% anul acesta”, a explicat Ionuţ Dumitru.

Economistul a menţionat că miza este, „mai degrabă”, anul 2026, când acel obiectiv de circa 6% deficit bugetar „trebuie neapărat atins”.

”Cu măsurile implementate, cred că, dacă ele îşi vor produce efectele scontate, avem şanse mari să atingem acest obiectiv de circa 6% deficit bugetar anul viitor”, a conchis Ionuţ Dumitru.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













