Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

16-09-2025 | 23:08
Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în Educaţie nu înseamnă reformă, aceasta constând în „lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.

Claudia Alionescu

Reforma în educaţie nu înseamnă ceea ce am făcut până acum. Acum am luat nişte măsuri pentru a avea un sistem mai eficient, în condiţiile date. Banii care au fost economisiţi vor fi direcţionaţi către proiectele care sunt în execuţie, pentru a ridica calitatea clădirilor din învăţământ, a dotărilor din clase, având proiecte importante care sunt în derulare. Practic, cred că în şcolile din România, cel puţin în marile oraşe, jumătate sunt în şantier datorită lucrărilor care au fost declanşate în aceşti ani prin fonduri europene şi din bugetele autorităţilor locale”, a declarat, marţi seară, la Antena 3, citat de News.ro, Ilie Bolojan, după ce a fost întrebat când va fi făcută reforma în învăţământ.

Bolojan a explicat că, în perioada următoare, vor fi luate măsuri pentru a creşte calitatea educaţiei.

Reforma în Educaţie înseamnă altceva, înseamnă lucruri serioase şi sper să avem timp. În perioada următoare – nu acum, când lucrăm efectiv ca nişte pompieri pentru a stinge incendiile – să ne ocupăm şi de lucruri serioase, pentru a ridica calitatea în educaţie, pentru a reduce rata de abandon şcolar, pentru a crea condiţii cât mai bune şi pentru a avea nişte tineri care sunt pregătiţi pentru viitorul României”, a precizat Ilie Bolojan.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 16-09-2025 23:03

