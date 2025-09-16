Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seară, la Antena 3, dacă TVA ar putea ajunge la 23-24%, notează News.ro.

„Dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creşterile mari pe care le avem de cheltuieli şi indiferent ce Guvern va fi, va fi pus în situaţia să găsească ori creşteri de venituri sau scăderi de cheltuieli. Eu cred că, cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe (...) dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a răspuns Ilie Bolojan.

Bolojan: Este necesară o reformă a cheltuielilor din Sănătate

Prim-ministrul a explicat că în sănătate este necesară o atribuire corectă a cheltuielilor.

„Trebuie să facem o atribuire corectă a cheltuielilor în sănătate. Nu mai putem creşte cheltuielile pe sănătate că nu mai avem de unde. Anul acesta am avut un buget la Casă de 77 miliarde lei şi am notificat Casa că îi mai trebuie 10-11 miliarde ca să închidă anul, pentru că nu au plătit medicamente, nu au asigurat plata tuturor serviciilor. Dar asta în condiţiile în care am spitale din cele 370, am undeva în jur de 100 unde cheltuielile depăşesc 80-90-95%”, a declarat Bolojan

Premierul a precizat că anul viitor nu vor mai fi atribuite aceleaşi suma ca până acum în administraţia locală, astfel că reduerile de personal nu fac decât să ajute administraţiile locale.

„Fiecare sistem mare, educaţia - acolo lucrurile au fost închise pe componenta de eficienţă -, administraţia locală - trebuie să închidem aceste lucruri, nu mai putem merge mai departe. Nu mai avem de anul viitor aceleaşi sume de bani să le direcţionăm către administraţia locală şi atunci aceste reduceri pe are le propun şi le susţin, nu fac decât să îi ajute pe ei ”, a adăugat Bolojan.

Givernul a adoptat deja, prin asumarea răspunderii în Parlament, două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului. Se urmăreşte refirma administraţiei, dar nu s-a ajuns la consens în coaliţie.

