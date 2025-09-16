Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou

16-09-2025 | 22:41
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Codrin Unici

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.

Adrian Popovici

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seară, la Antena 3, dacă TVA ar putea ajunge la 23-24%, notează News.ro.

„Dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creşterile mari pe care le avem de cheltuieli şi indiferent ce Guvern va fi, va fi pus în situaţia să găsească ori creşteri de venituri sau scăderi de cheltuieli. Eu cred că, cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe (...) dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a răspuns Ilie Bolojan.

Bolojan: Este necesară o reformă a cheltuielilor din Sănătate

Prim-ministrul a explicat că în sănătate este necesară o atribuire corectă a cheltuielilor.

„Trebuie să facem o atribuire corectă a cheltuielilor în sănătate. Nu mai putem creşte cheltuielile pe sănătate că nu mai avem de unde. Anul acesta am avut un buget la Casă de 77 miliarde lei şi am notificat Casa că îi mai trebuie 10-11 miliarde ca să închidă anul, pentru că nu au plătit medicamente, nu au asigurat plata tuturor serviciilor. Dar asta în condiţiile în care am spitale din cele 370, am undeva în jur de 100 unde cheltuielile depăşesc 80-90-95%”, a declarat Bolojan

Protest bugetari administratia publica
Decizia sindicaliștilor din administrația publică după ce Bolojan le-a spus că nu renunță la reformă

Premierul a precizat că anul viitor nu vor mai fi atribuite aceleaşi suma ca până acum în administraţia locală, astfel că reduerile de personal nu fac decât să ajute administraţiile locale.

„Fiecare sistem mare, educaţia - acolo lucrurile au fost închise pe componenta de eficienţă -, administraţia locală - trebuie să închidem aceste lucruri, nu mai putem merge mai departe. Nu mai avem de anul viitor aceleaşi sume de bani să le direcţionăm către administraţia locală şi atunci aceste reduceri pe are le propun şi le susţin, nu fac decât să îi ajute pe ei ”, a adăugat Bolojan.

Givernul a adoptat deja, prin asumarea răspunderii în Parlament, două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului. Se urmăreşte refirma administraţiei, dar nu s-a ajuns la consens în coaliţie.

Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra

Sursa: News.ro

Dată publicare: 16-09-2025 22:26

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Decizia sindicaliștilor din administrația publică după ce Bolojan le-a spus că nu renunță la reformă
Decizia sindicaliștilor din administrația publică după ce Bolojan le-a spus că nu renunță la reformă

Mii de bugetari din administrația publică, inclusiv de la Palatul Victoria, au protestat luni în Capitală, împotriva măsurilor anunțate de Executiv pentru acest sector.

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru angajații din administrație care au protestat față de reformă. „Nu mai putem continua așa”
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru angajații din administrație care au protestat față de reformă. „Nu mai putem continua așa”

Premierul Ilie Bolojan a organizat luni, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor din administrație, care au protestat luni față de reforma decisă de Guvern.

Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru uciderea Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea
Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru uciderea Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea

Tyler Robinson, bărbatul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marţi de autorităţile din Utah. Motivul crimei rămâne, încă, misterios.

