Fiul multimilionarului din Oradea a fost condamnat definitiv, însă nu va face o zi de închisoare.

Scandalul este tranșat definitiv de Curtea de Apel Alba Iulia, iar Victoraș Micula nu va ajunge în spatele gratiilor.

El a fost găsit vinovat pentru accesarea ilegală a unei baze de date ale Poliției și a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Asta după ce în primă instanță a fost condamnat la 3 ani și o lună, dar cu executarea pedepsei în regim de detenție.

Micula scapă de închisoare, dar va avea o perioadă de supraveghere de 4 ani și trebuie să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Acest caz a vizat și 3 polițiști, un scandal uriaș în urma căruia doi dintre subofițeri au fost achitați definitiv deși inițial au fost declarați vinovați, iar o a treia polițistă a fost condamnată și ea, dar tot la o pedeapsă cu suspendare.