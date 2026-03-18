În acest context, mai multe guverne din regiune au început să pregătească intervenții pentru a tempera creșterea prețurilor la benzină și motorină și pentru a proteja consumatorii.

În timp ce state precum Austria, Ungaria și Bulgaria discută și chiar aplică reduceri de taxe, plafonări sau ajutoare financiare, autoritățile de la București încă analizează instrumente de intervenție în piață, inclusiv declararea unei situații de criză în domeniul carburanților.

După declanșarea războiului din Iran și în urma represaliilor Teheranului, Strâmtoarea Ormuz a fost blocată pentru navele comerciale. Oprirea aproape integrală a traficului de petrol și produse petroliere pe această cale navigabilă vitală, care gestionează de obicei 20% din cererea globală de petrol, cu 20 de milioane de barili tranzitați zilnic, a stârnit îngrijorări privind aprovizionarea pe piețele petroliere și a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor.

Indicele de referință pentru petrol a înregistrat o creștere de 5,1% miercuri, ajungând la 109,42 dolari pe baril, în timp ce indicele american WTI a crescut cu 2,7%, ajungând la 94,14 dolari pe barilul de petrol. Vestea a venit după ce Israelul a lovit câmpul de gaze South Pars din Iran, cea mai mare instalație de acest gen din lume, determinând creșterea prețurilor la gazul natural din Europa cu 7,3%, până la 55,30 euro pe megawatt-oră, arată WSJ.

Bogdan Ivan a declarat, marţi, că Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului un proiect de act normativ prin care să se instituie situaţia de criză în domeniul carburanţilor, care este în analiză şi la care aşteaptă răspuns, după ce trece bugetul.

Ivan a arătat că există o decizie principială, la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. El a precizat că lucrul care îl interesează e ca preţul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive.

„În momentul de faţă, Ministerul Energie a venit cu un proiect de act normativ, pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care să instituim situaţia de criză în domeniul carburanţilor, lucru care ne conferă mai multe drepturi ca stat, pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la asigurarea faptului că nu avem creşteri artificiale ale preţului, pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producţia internă să blocăm exporturile de combustibil, tocmai pentru a ne asigura că avem satisfacut necesarul pe piaţa internă, cu excepţia solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO, iar mai departe, un document de lucru intern pe care l-am pus pe masa şi a Coaliţiei şi a Guvernului, care are foarte multe alte scenarii de lucru, care în momentul de faţă pot să suporte modificări foarte clare, este în momentul de faţă în analiză”, a spus ministrul Energiei, la Parlament.

Cum se pregătesc țările din apropierea României de scumpirea benzinei și motorinei

Coaliția de guvernare din Austria a anunțat miercuri că va reduce temporar taxa pe benzină și motorină și va limita marjele comercianților cu amănuntul de carburanți pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului provocată de conflictul din Iran, conform Reuters.

Austria va restitui consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obținute din creșterea prețurilor la combustibili prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de 5 cenți pe litru, au declarat liderii coaliției.

Legislația privind aceste măsuri necesită aprobarea parlamentului, preconizată până la 1 aprilie, iar acestea vor fi valabile până la sfârșitul anului, a declarat guvernul.

În același timp, Slovacia ia în considerare adoptarea unor reglementări care să prevadă prețuri mai mari la motorină la pompă pentru șoferii străini sau să le limiteze alimentarea cu combustibil, a declarat marți prim-ministrul Robert Fico, în contextul în care guvernul încearcă să combată „turismul de combustibil”. Slovacia a evitat până acum orice măsuri, bazându-se pe autoreglementarea vânzătorilor, care poate limita, de asemenea, volumele.

Principala rafinărie din Polonia, Orlen, a redus marjele pentru a atenua impactul asupra consumatorilor.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat măsuri de plafonare a prețurilor la combustibili. Având în vedere evoluțiile dramatice de pe piața mondială, guvernul ungar introduce un „preț protejat” pentru benzină și motorină, cu efect de la miezul nopții, notează Hungary Today.

Conform noilor reglementări, prețurile de vânzare cu amănuntul la benzinării nu vor mai putea depăși anumite niveluri maxime. Pentru benzina cu cifra octanică 95 limita a fost stabilită la 595 de forinți (1,54 dolari SUA) pe litru, în timp ce prețul pe litru pentru motorină va fi plafonat la maximum 615 forinți (1,59 dolari SUA).

Bulgaria anunță ajutoare pentru șoferi

Guvernul interimar al Bulgariei pregătește un ajutor financiar pentru cetățenii cu venituri mici, pe fondul creșterii continue a prețurilor la combustibili în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu. Prim-ministrul interimar a declarat că persoanele cu venituri de până la două ori mai mari decât pragul de sărăcie, aproximativ 781 de euro, vor primi o compensație lunară menită să atenueze presiunea generată de creșterea costurilor combustibililor, notează Novinite.

Guvernul intenționează să înceapă distribuirea plăților încă din luna martie, fondurile urmând să fie virate automat, fără ca cetățenii să fie nevoiți să depună cereri, să ridice bonuri sau să participe la vreo procedură administrativă suplimentară. Autoritățile estimează că programul va costa între 20 și 30 de milioane de euro, în funcție de numărul persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de acest ajutor. Fondurile vor proveni din bugetul de stat, a declarat prim-ministrul.

Guvernul elen va limita marjele de profit pentru combustibili și produsele din supermarketuri pe o perioadă de trei luni, a anunțat miercuri prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, în încercarea de a combate creșterile nejustificate ale prețurilor.

Creșterea bruscă a prețurilor la combustibili a avut, de asemenea, un efect de propagare asupra unor produse alimentare, în special în zonele rurale ale Greciei.

„Această situație de criză nu trebuie să ducă la speculații... Rămânem vigilenți la orice alte repercusiuni ale crizei”, a declarat Mitsotakis în cadrul unei întâlniri cu președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas.