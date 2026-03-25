Guvernul bate noi recorduri la lipsă de reacție: România, printre ultimele state UE fără măsuri pentru criza carburanților

Guvernul Bolojan a operat câteva modificări la OUG care instituie situația de criză. DOCUMENTUL poate fi consultat aici

România pleacă, însă, de la un nivel ridicat al taxării . Acciza la motorină este de 550 euro/1.000 litri, iar cea la benzină de aproximativ 600 euro/1.000 litri, potrivit datelor Comisiei Europene, ceea ce plasează țara pe locul 7 în UE și peste toate statele vecine. Pragul minim european este de 330 euro/1.000 litri, nivel la care se află, de exemplu, Bulgaria și Portugalia.

Varianta care s-ar afla acum pe masa Guvernului vizează o intervenție limitată: plafonarea adaosului comercial la maximum 50% din media anului 2025, pentru o perioadă de șase luni, pe întreg lanțul economic. Măsura urmărește reducerea riscului de speculă, dar nu intervine asupra componentei fiscale a prețului.

Guvernul de la București promite o ordonanță de urgență abia joi, 26 martie, blocată până acum de proceduri administrative și lipsa avizelor necesare. Executivul a anunțat inițial încă din 23 martie că va declara situație de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, însă actul normativ nu a putut fi adoptat în lipsa avizului de la Consiliul Economic și Social, după ce sindicatele au refuzat participarea la ședința Consiliului Național Tripartit .

În acest context, România rămâne printre ultimele state membre care nu au aplicat efectiv nicio măsură, limitându-se, deocamdată, la un proiect de ordonanță aflat în așteptare. Abordarea aleasă – controlul marjelor comerciale – este, totodată, mai puțin utilizată la nivel european comparativ cu reducerile de taxe sau intervențiile directe în preț.

Chiar și statele care nu au intervenit fiscal, precum Franța sau Danemarca, au recurs la alte pârghii – de la presiuni diplomatice și plafonări voluntare ale companiilor până la apeluri publice pentru reducerea consumului.

În contrast cu România, majoritatea statelor comunitare au acționat deja, folosind instrumente mai directe și cu impact imediat asupra prețurilor:

Ce fac statele membre ale Uniunii Europene în contextul scumpirii carburanților la pompă

Pe fondul creșterii prețurilor la carburanți provocate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat o gamă variată de măsuri de atenuare a impactului economic, de la plafonări de prețuri și reduceri de accize, până la raționalizarea consumului și eliberarea rezervelor strategice.

Austria — Coaliția de guvernare a anunțat, pe 18 martie, o reducere temporară a taxei pe benzină și motorină, cu un prim pas de cinci eurocenți pe litru, și a plafonat marjele comercianților cu amănuntul. Autoritățile urmează să returneze consumatorilor veniturile fiscale suplimentare generate de prețurile ridicate.

Belgia — Nu a anunțat noi măsuri de urgență, întrucât aplică deja, în mod tradițional, prețuri relativ scăzute. Belgia este unul dintre puținele state UE, alături de Luxemburg, care menține un mecanism de plafonare a prețurilor la produsele petroliere, cu o corecție automată pentru a limita fluctuațiile bruște.

Bulgaria — A introdus un ajutor financiar lunar de 20 de euro pentru șoferii cu venituri mici și familiile cu două autoturisme. Totodată, exporturile de carburanți au fost interzise temporar, pentru a asigura rezerve interne acoperind o perioadă de trei luni.

Cehia — Stațiile de carburanți sunt obligate să raporteze zilnic prețurile și marjele comerciale către guvern. Unii retaileri majori au introdus limite de alimentare: MOL a plafonat achizițiile persoanelor fizice la 30 de litri, iar Shell la 100 de litri per tranzacție.

Cipru — A redus accizele cu aproximativ 0,08 euro pe litru.

Croația — Guvernul a plafonat prețul maxim de vânzare începând cu 10 martie: 1,50 euro pe litru pentru benzină și 1,55 euro pe litru pentru motorină.

Danemarca — Nu a introdus plafonări de prețuri, mizând pe rezervele existente și pe reziliența energetică. Ministrul Energiei a îndemnat cetățenii să reducă consumul și să evite deplasările inutile cu autoturismul. Guvernul a anunțat totodată deschiderea unui proces de analiză privind prelungirea unor licențe de producție în Marea Nordului, pentru consolidarea securității energetice europene.

Estonia — A renunțat la majorările de accize la energie prevăzute pentru luna mai, pentru a proteja gospodăriile și companiile de efectele creșterii prețurilor.

Finlanda — A eliberat pe piață cantități semnificative de motorină și țiței din depozitele strategice subterane, în cadrul acțiunii coordonate de Agenția Internațională a Energiei (AIE). Au fost aprobate și pachete de sprijin financiar pentru companiile de transport rutier și pentru fermieri, pentru a preveni un efect de propagare asupra prețurilor alimentelor.

Franța — Guvernul a recunoscut că nu dispune de marjă bugetară pentru reduceri de taxe, în contextul unui deficit public estimat la 5% din PIB. Principalul răspuns a venit din sectorul privat: TotalEnergies a anunțat plafonarea prețurilor la benzină și motorină până la sfârșitul lunii. La nivel diplomatic, președintele Macron a promovat în Consiliul European o inițiativă de interzicere a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Germania — Guvernul a prezentat Parlamentului un proiect de lege pentru înăsprirea controalelor asupra prețurilor carburanților, care obligă companiile petroliere suspectate de majorări nejustificate să demonstreze legalitatea acțiunilor lor.

Grecia — Va acorda în aprilie și mai subvenții pentru combustibili și îngrășăminte, precum și reduceri la biletele de feribot, în valoare totală de 300 de milioane de euro.

Irlanda — Guvernul urmează să reducă acciza la motorină cu 20 de eurocenți pe litru și la benzină cu 15 eurocenți, până la sfârșitul lunii mai. Suplimentar, taxa NORA (Agenția Națională pentru Rezerve de Petrol) va fi redusă cu 2 eurocenți, astfel că reducerea efectivă va fi de 22 de eurocenți pe litru la motorină și 17 eurocenți pe litru la benzină.

Italia — Prim-ministrul Giorgia Meloni a anunțat reducerea accizei la carburanți cu 0,25 euro pe litru, ca parte a unui pachet de urgență de mai multe sute de milioane de euro, cu aplicabilitate limitată în timp.

Letonia — A anunțat disponibilitatea de a elibera pe piață până la 40.000 de tone de petrol din rezervele de stat și analizează o reducere temporară a accizei de aproximativ 0,08 euro pe litru. Autoritățile monitorizează activ evoluția prețurilor.

Lituania — Ministerul Energiei a ordonat companiei ORLEN Lietuva să pună la dispoziție 80.000 de tone de stocuri de petrol, în cadrul acțiunii colective coordonate de AIE pentru stabilizarea piețelor globale.

Luxemburg — Ministerul Economiei stabilește prețuri maxime pentru benzină, motorină și păcură, mecanism deja existent și aplicat în continuare.

Malta — Ministrul de Finanțe a anunțat că statul dispune de o rezervă fiscală de 250 de milioane de euro pentru a absorbi eventualele șocuri de preț, sumă care se adaugă celor 150 de milioane de euro alocate anual pentru subvenționarea energiei și carburanților.

Polonia — A plafonat prețul carburanților și a introdus restricții privind marjele de profit, cu impact bugetar redus. Compania de stat Orlen a diminuat deja marjele proprii, iar ministrul Energiei negociază cu Ministerul de Finanțe posibile măsuri fiscale suplimentare.

Portugalia — A prelungit măsura excepțională de reducere a taxelor pe carburant, aplicând o reducere suplimentară de 1,8 eurocenți pe litru la motorină și 3,3 eurocenți pe litru la benzină.

România — Proiectul de ordonanță de urgență propune declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și limitarea adaosului comercial la cel mult 50% din media înregistrată în ultimele 12 luni. Măsura se aplică pe întreg lanțul de distribuție — producători, importatori, distribuitori și comercianți — și vizează prevenirea comportamentelor speculative.

Slovacia — Guvernul analizează introducerea unor reglementări care ar putea limita cantitatea de carburant achiziționată de șoferii străini sau le-ar putea aplica prețuri diferențiate. Premierul Robert Fico a declarat că obiectivul este alinierea prețurilor la nivelul majorității țărilor vecine.

Slovenia — A devenit primul stat membru UE care a introdus raționalizarea carburanților: persoanele fizice pot achiziționa maximum 50 de litri pe zi, în timp ce companiile și agricultorii beneficiază de un plafon de 200 de litri zilnic.

Spania — Guvernul a propus, pe 20 martie, un pachet de măsuri în valoare de cinci miliarde de euro, care include reducerea TVA la facturile de energie electrică la 10%, o reducere a prețului carburanților de până la 30 de eurocenți pe litru și o subvenție de 20 de eurocenți pe litru pentru sectoarele agricultură și transport. Pachetul urmează să fie aprobat de Parlament.

Suedia — Guvernul premierului Ulf Kristersson a propus o reducere temporară a accizelor, de 1 coroană suedeză pe litru pentru benzină și 0,40 coroane pentru motorină, valabilă în perioada 1 mai – 30 septembrie 2026.

Ungaria — Premierul Viktor Orbán a anunțat plafonarea imediată a prețurilor la carburanți pentru persoane fizice, fermieri, transportatori și antreprenori, invocând atât conflictul din Orientul Mijlociu, cât și blocarea conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina.

Țările de jos (Olanda) — Nu a adoptat măsuri spectaculoase, optând, similar altor state din nord-vestul Europei, pentru intervenții limitate și mecanisme de piață. Ca stat membru AIE, Olanda participă la acțiunea colectivă de eliberare a rezervelor strategice de petrol.