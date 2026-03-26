Cei doi elevi învață într-un liceu din Gherla. Potrivit instanței, băiatul de 17 ani, elev în clasa a 9-a, ar fi început amenințările și intimidările încă de la începutul anului școlar. Îi cerea victimei sume de bani tot mai mari.

Din ianuarie, agresorul a devenit tot mai violent, iar hărțuirile aveau loc și în școală. Mai mult, potrivit anchetatorilor, colegul agresiv a venit la cursuri înarmat cu un cuțit, ca să-și înspăimânte victima.

Acum câteva zile, în urma unei sesizări anonime, directorul a aflat totul și a sunat la poliție. În plus, familia băiatului agresat a depus o plângere la poliție, iar elevul de 17 ani a fost arestat preventiv pentru tâlhărie și port de obiecte periculoase.

Mai mult, instanța a emis și un ordin de protecție împotriva suspectului. Timp de un an, băiatul nu are voie să se apropie de victimă și nici de liceu.

Așa că se caută soluții pentru ca, la eventuala eliberare, elevul să-și poată continua studiile. O variantă ar fi cursurile online, altă variantă ar fi transferul la o altă școală. Cel puțin pentru următoarele 30 de zile, suspectul este după gratii.