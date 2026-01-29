Multe dintre județe coboară spre 1% sau chiar sub acest nivel, potrivit estimărilor pentru 2026, pe baza cărora este construit bugetul național, arată datele profit.ro.

Capitala produce singură 25,5% din PIB-ul României, mai mult decât primele 7–8 județe la un loc, confirmând lipsa unui al doilea pol economic comparabil ca dimensiune.

Un al doilea eșalon economic, mult mai restrâns, este format din Cluj (5,3%), Timiș (4,3%), Prahova (4,1%) și Constanța (4,1%). Niciun județ din afara Bucureștiului nu depășește pragul de 6% din PIB, iar chiar și cumulate, Cluj și Timiș ajung la aproximativ o treime din economia Capitalei.

Un al treilea nivel include județe cu ponderi între 2% și 3,5% din PIB – Iași, Brașov, Ilfov, Argeș, Dolj, Bihor, Mureș și Sibiu – considerate economii solide raportat la restul țării. Astfel, dintre totalul de 42 județe, 10 însumează peste sau egal cu 2% din PIB. Sub 2% din PIB contribuie 32 județe.

La coada clasamentului se află județe cu ponderi sub 1% din PIB-ul național. Giurgiu are cea mai mică contribuție estimată pentru 2026, de 0,63%, fiind urmat de Covasna (0,72%), Călărași (0,76%), Tulcea (0,82%) și Mehedinți (0,83%).

