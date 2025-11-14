PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III 2025, însă rămâne pe plus față de anul trecut

oameni pe strada
Economia României a scăzut în trimestrul III, în termeni reali, cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele ”semnal” publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

”Produsul intern brut a înregistrat o creştere de 1,6 % faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi o creştere de 1,4% pe seria ajustată sezonier. În perioada 1.I-30.IX 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2024, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2025, fiind revizuită faţă de varianta publicată în comunicatul de presă din 10 octombrie 2025.

Seria ajustată sezonier

 

În trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

În primele nouă luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Serie brută

 

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut, în trimestrul III 2025, a înregistrat o creştere cu 1,6%.

În primele nouă luni, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,8%.

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2025, publicată în comunicatul de presă din 10 noiembrie 2025, astfel:

- rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, nu au fost revizuite (100%);

- rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, nu au fost revizuite (99,6%)

- rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 100,4% la 100,6%

- rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5%;

- rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100% la 100,1%;

- rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,2% la 101%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană. 

Sursa: News.ro

