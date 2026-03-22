Conform noilor măsuri, fiecare şofer va putea cumpăra zilnic maximum 50 de litri de benzină sau motorină, în timp ce companiile au dreptul la 200 de litri pe zi.

Prim-ministrul a precizat la o conferinţă de presă la Ljubljana că decizia este aplicabilă imediat.

Nu este clar cum vor putea fi impuse practic restricţiile, menţionează dpa.

În Slovenia preţul carburanţilor este reglementat de mai multă vreme de stat, fiind relativ scăzut; litrul de benzină cu cifră octanică 95 costă 1,466 euro. Plafonarea nu se mai aplică însă la benzinăriile de pe autostrăzi, unde preţurile sunt în jur de 1,70 euro.

Preţurile scăzute au atras de la începutul războiului din Orientul Mijlociu aşa-numitul turism pentru carburanţi al cetăţenilor din ţările vecine cu Slovenia, în special din Austria şi Italia.

Golob a explicat că această tendinţă este principalul motiv pentru introducerea restricţiilor.

El a asigurat că rezervele naţionale de carburanţi sunt în continuare suficiente, singura problemă fiind rapiditatea livrărilor către benzinării.

România încă nu ia măsuri clare

După 20 de zile de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, plătim deja cu peste un leu în plus pe litru, atât la motorină, cât și la benzină.

Motorina standard a trecut de 9 lei și jumătate, iar benzina se apropie de 9 lei.

Joi, Guvernul a aprobat continuarea schemei de ajutor prin care fermierii primesc înapoi o parte din acciza plătită la motorină – o schemă de ajutor de stat în valoare de 620 de milioane de lei. Vorbim de un sprijin de 2,7 lei pe litru.

Guvernul pregătește un set de măsuri care ar putea apărea într-o săptămână, estimează președintele Nicușor Dan.