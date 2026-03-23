Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta ordonanță de urgență ”pentru protejarea economiei și a populației”
Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta ordonanță de urgență ”pentru protejarea economiei și a populației”

Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta ordonanță de urgență ”pentru protejarea economiei și a populației”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

Cristian Matei

În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, marți, 24 martie, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

”Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun” - se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

La întâlnirea de lucru au fost prezenți și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

Carburanții se scumpesc de la o zi la alta, inclusiv în România

Prelungirea războiului din Iran are un deja un impact major în economie. Carburanții se scumpesc de la o zi la alta, inclusiv în România.

De asemenea, și gazul se scumpește, și asta ar putea avea un impact asupra industriei, a explicat Christian Năsulea, profesor de Economie Mondială la Universitatea din București, în emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică

Scumpirile repetate ale gazului pe burse sunt cauzate de blocarea strâmtorii Hormuz (ca și în cazul petrolului), dar și de bombardamentele iraniene repetate asupra facillităților de producție a GNL din țările arabe din Golf.

Pe de altă parte, prețul carburanților continuă să crească la nivel global, pentru că nu se întrevede niciun armistițiu care ar detensiona situația din regiune.

Acest lucru determină companiile petroliere să crească treptat prețul carburanților, anticipând astfel creșterea costurilor cu care vor cumpăra petrolul în lunile următoare.

Carburanții se scumpesc zilnic dar Guvernul încă nu ia măsuri clare. Momentan, a prelungit o schemă de ajutor în agricultură

iBani
Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta ordonanță de urgență ”pentru protejarea economiei și a populației”
Stiri Economice
Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta ordonanță de urgență ”pentru protejarea economiei și a populației”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

PRO TV și VOYO anunță începutul filmărilor pentru un nou serial original: TRAFIC. Dragoș Bucur și Tudor Chirilă sunt protagoniștii

Sport

„Killer-ul“ României s-a retras în lacrimi: „Prefer să-mi predau insignele“