Vântul bate mai tare în regiunile sud-estice și în Carpații de Curbură, iar maximele pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei și ajung la 26 de grade în Banat și în Oltenia.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și cu Bărăgan avem vreme schimbătoare, cu înnorări, scurte perioade cu soare și câteva ploi de scurtă durată. Vântul are intensificări și ajunge la viteze de 55 km/h, iar temperaturile scad ușor față de ziua trecută.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se adună norii și o să picure trecător, dar pe suprafețe mai restrânse. Vântul se întețește, iar cele mai mari viteze, de 75 km/h, se vor atinge în Carpații de Curbură. Se mai răcorește puțin, iar astăzi vor fi cel mult 21 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se înnorează din când în când și este posibil să vină câțiva stropi de ploaie, mai ales în zona montană. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar maximele ajung la 22 de grade pe la Botoșani.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă însorită în cea mai mare parte a zilei. Vântul adie plăcut, iar temperaturile se mențin la valori comparabile cu cele de ieri.

În ținuturile vestice urmează o zi frumoasă. Norii apar sporadic, vântul adie plăcut și se mai încălzește puțin față de ziua trecută. În Banat se vor înregistra 26 de grade.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi vedem puțin soarele printre nori, însă ploile, slabe, ce-i drept, apar doar pe la munte. Maximele ajung la 23 de grade în vestul provinciei.

În Oltenia găsim atmosferă schimbătoare, însă pe aici nu prea sunt semne de ploaie. Nici vântul nu pune probleme, iar temperaturile, în creștere față de ieri, ajung pe la 26 de grade.

În sudul țării avem înnorări, scurte momente cu soare și un vânt destul de insistent în unele zone. Apar și ceva ploi de scurtă durată, pe suprafețe restrânse, iar maximele se mențin la valori apropiate de normalul perioadei.

Vremea azi în București

În București soarele se arată trecător, iar peste noapte cresc șansele de ploaie. Vântul are intensificări și suflă cu viteze de 45 km/h, iar maxima atinge 23 de grade. Mâine, în zori, temperatura coboară până la 12 grade în centrul orașului.

La munte se adună norii, iar pe alocuri o să plouă slab. Vântul are unele intensificări în Carpații de Curbură, pe unde vor fi rafale de 75 km/h. Temperaturile din stațiuni se mențin la valori apropiate de normalul perioadei.