Potrivit sursei citate, în Sectorul 5, lucrările se vor desfășura pe Strada Nuțu Ion, la intersecția cu Drumul Taberii, la conducta primară de termoficare cu diametrul de 600 mm, și se încadrează în Lotul 3, Obiectivul 13 al proiectului POIM, citează News.ro.

Zonele afectate de aceste lucrări vor fi Strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Strada Petre Ispirescu, Strada Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente.

Aproximativ 743 de blocuri, afectate de lucrările din Sectorul 5

„Intervenția constă în reîntregirea conductelor modernizate, respectiv realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcțiune a tronsonului de rețea reabilitat”, precizează CMTEB.

Sursa citată menționează că lucrările propriu-zise vor fi făcute în intervalul 28 – 30 septembrie 2026, conform programului solicitat de constructor.

„Ulterior, încărcarea rețelei și reluarea furnizării apei calde se vor realiza etapizat, urmând ca alimentarea cu apă caldă să fie restabilită integral până la data de 3 octombrie 2026. Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 48 de puncte termice, care alimentează aproximativ 743 de blocuri”, arată aceeași sursă.

Aproximativ 1.100 de blocuri, afectate în Sectorul 4

În Sectorul 4, lucrările vizează conducta primară de termoficare cu diametrul de 1100 mm din zona delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia și se încadrează în Lotul 4, Obiectivele 17, 19 și 21 ale proiectului POIM.

„Intervenția constă în montarea de conducte noi, preizolate, și îmbinarea acestora cu rețeaua existentă, montarea suporților și a elementelor de fixare ale conductei, echiparea căminelor de rețea cu vane și compensatori, precum și realizarea legăturilor către punctele termice din zonă. Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 72 de puncte termice și 2 module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri, în intervalul 28.09.2026 – 09.10.2026”, menționează aceeași sursă.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție vor monitoriza permanent desfășurarea lucrărilor și procesul de reluare a furnizării apei calde. Pentru informații suplimentare, clienții Companiei Municipale Termoenergetica București pot apela numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate privind starea sistemului, sau numărul gratuit 0800.820.002. Informații actualizate sunt disponibile și prin aplicația Termoalert.

Compania Municipală Termoenergetica București mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări, necesare pentru modernizarea și creșterea siguranței în exploatare a rețelei de termoficare a Capitalei, se mai arată în comunicatul CMTEB.