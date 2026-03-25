LIVE UPDATE. Sindicatele refuză să participe la ședința care ar trebui să avizeze ordonanța privind prețurile la combustibil

Potrivit agendei oficiale anunţate de către Guvern, şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNT-DS) va avea loc miercuri la ora 11.00, la Palatul Victoria. De asemenea, ședința Consiliului Economic şi Social este programată pentru ora 13.30, şedinţa de guvern fiind programată la ora 16.00.

De la ora 10.30 a început o întâlnire a președintelui PSD Sorin Grindeanu cu reprezentanţi ai principalelor federaţii sindicale.

Guvernul a anunțat luni, 23 martie, că va adopta o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize - însă nu poate pune în aplicare această măsură dacă nu îndeplinește toate procedurile legale, respectiv dacă nu obține un aviz de la Consiliul Economic și Social.

Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. Avizul CES este consultativ – Guvernul nu este obligat să îl respecte, dar trebuie să îl solicite și să îl atașeze proiectului.

”Blocul Naţional Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), în contextul modului defectuos şi lipsit de transparenţă în care a fost realizată convocarea acesteia. Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreţ fără echivoc faţă de instituţia dialogului social din România şi faţă de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, a transmis, miercuri, BNS, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor ”se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic”.

”De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiţi să solicite convocarea CNTDS, evidenţiază încă o dată atitudinea superficială şi lipsită de respect a Guvernului faţă de un subiect de maximă importanţă, atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul de afaceri. În acest context, BNS a solicitat reprogramarea şedinţei CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederaţii sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu Preşedintele Camerei Deputaţilor, stabilită anterior convocării CNTDS”, mai arată sindicaliştii.

Prin urmare, Blocul Naţional Sindical precizează că nu va participa la şedinţa CNTDS programată pentru miercuri.

Și Cartel Alfa, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N.Meridian au anunţat, într-un comunicat de presă comun, refuzul de a participa la şedinţă, ”ca reacție la simularea dialogului social”.

”Așteptam ca la începutul crizei declanșate odată cu războiul din Iran, Guvernul României să convoace Consiliului Național Tripartit de Dialog Social (CNT-DS) și să solicite partenerilor sociali propuneri în vederea protejării cetățenilor, dar mai ales a companiilor din România, de efectele negative și păstrarea capacităților de producere a energiei.

Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple dacă Guvernul României ar fi fost orientat în mod real către identificarea celor mai eficiente măsuri, care, în condițiile date, să ducă la minimizarea impactului pe care turbulențele de pe piața globală a energiei îl are asupra economiei țării.

În schimb, suntem consternați să constatăm că, și în aceste condiții, deosebit de serioase, actualul guvern continuă neperturbat practica de mimare a dialogului social. Partenerii sociali au primit la orele 19.00 convocarea pentru reuniunea CNT-DS pentru a doua zi la ora 11.00 pe un document amplu, fără să existe minimul de timp pe care legea îl prevede pentru consultarea membrilor, fapt confirmat inclusiv de precedentul recent: la reuniunea CNT-DS din 6 februarie, convocarea a fost transmisă cu doar 17 ore înainte de începere.

CNT-DS este convocat pentru astăzi la ora 11,00, Consiliul Economic și Social pentru ora 13,30, ședința de guvern fiind programată la ora 16,00. Calendarul convocărilor și programării reuniunilor, precum și punerea în discuție a unui proiect de act normativ asupra căruia guvernul a decis deja, prin semnătura ministerelor implicate, arată că se dorește doar simularea unei dezbateri, cu unicul scop de a bifa etapa consultării, fără nicio intenție de îmbunătățire a acestui document, indiferent de argumentele partenerilor sociali.

Față de cele de mai sus, confederațiile sindicale reprezentative semnatare refuză intrarea în acest simulacru de dialog social și nu vor participa la reuniunea CNT-DS de astăzi.

Deși timpul a fost foarte scurt, confederațiile sindicale vă înaintează propunerile lor de măsuri concrete, analizate de la începutul crizei, a guvernării și așa numitelor "reforme", care au rămas numai simple măsuri de austeritate pentru majoritatea populației și a mediului economic din România.

Repornirea capacităților CE Oltenia pentru producția de energie

Deciziile recente privind restructurarea accelerată a Complexului Energetic Oltenia nu doar că subminează securitatea energetică a României, securitatea nationala de aparare avand razboiul din Ucraina alaturi, dar contrazic flagrant angajamentele asumate la nivel european privind protejarea competitivității economice și gestionarea responsabilă a tranziției energetice.

În lipsa unor alternative funcționale, eliminarea capacităților existente reprezintă un risc major pentru securitatea energetică. Menținerea și repornirea grupurilor energetice este o condiție minimă pentru stabilitatea sistemului.

Contractarea directă a energiei de către marii consumatori

Solicităm reglementarea clara si imperativa a unui mecanism prin care marii consumatori industriali de stat sau privat, cat si companiile strategice pe din lista CSAT să poată contracta direct energia de la producători, eliminând distorsiunile generate de intermediari și reducând costurile finale.

Stoparea exportului de combustibil și gaze

Într-un context regional instabil, exportul de resurse energetice strategice în detrimentul asigurarii consumului intern este inacceptabil.

Prioritatea trebuie să fie asigurarea necesarului național pentru cetățeni și economia nationala.

Reducerea TVA și a accizelor la combustibili Reducerea accizelor la combustibili, care au o pondere semnificativă de aprox. 50% – 60% din prețul final și influențează direct costurile de transport și producție.

Diminuarea cotei generale de TVA, pentru reducerea presiunii asupra consumului și a prețurilor din economie - reducerea fiscalității este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice” - se arată în mesajul transmis de Cartel Alfa.