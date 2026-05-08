Specialiștii spun însă că multe dintre aceste probleme au soluții simple. De la trucuri care te ajută să eviți aglomerația de la stațiile de încărcare până la metode prin care bateria poate deveni chiar o sursă de bani, experții vin cu mai multe ponturi utile pentru șoferi.

Invitat la PRO Verde, Ciprian Cherciu, expert în mobilitate electrică și fondator Eco Drive, a oferit câteva ponturi utile șoferilor de “electrice”.

Cum să eviți cozile de la stațiile de încărcare, pe drumul spre mare

Ți-e teamă să pleci vara cu mașina electrică la mare, ca să nu găsești coadă la stațiile de încărcare de pe autostradă? Soluția e la câteva sute de metri distanță: localitățile de lângă Autostrada Soarelui au stații de încărcare rapide, iar abaterea de la drum e minimă.

Ramona Țintea: Au fost oameni care mi-au spus că pe autostradă au stat și o oră jumate să încarce mașina, pentru că era coadă.

Ciprian Cherciu: „Avantajul este, la mașini electrice, că oarecum lângă autostradă, cam în toate localitățile - de la Lehliu, Cernavodă, toate localitățile de pe lângă autostradă - au stații de încărcare rapide. Deci, recomandarea este - chiar dacă înseamnă un ocol de câteva sute de metri, un kilometru, există soluția de a încărca la acele stații, ca să nu stai doar la stațiile care sunt pe autostradă și care se pot aglomera pentru că vin foarte mulți turiști odată”.

În România, 99% din infrastructura de încărcare a electricelor este asigurată de companii private, nu de autorități - în ciuda faptului că primarii au avut la dispoziție fonduri europene pentru astfel de investiții. Prea puțini edili au accesat însă banii.

Un mit spulberat: de ce NU poți rămâne fără baterie pe Valea Prahovei

Pentru cei care aleg muntele ca destinație de week-end sau de vacanță și se tem de blocajele de pe Valea Prahovei, Ciprian Cherci le amintește că bateria se reîncarcă singură la coborâre, cu ajutorul sistemului de frânare.

Ciprian Cherciu: „Mașinile electrice sunt extrem de eficiente la viteză mică. În oraș, au un consum mai mic decât pe autostradă. Spre Valea Prahovei, ne deplasăm destul de încet. Deci, consumul este foarte mic. Și mai avem un avantaj: de fiecare dată când cobori, cu mașina electrică nu poți să rămâi niciodată fără baterie la munte, pentru că, pur și simplu, mergi la vale. Mașina recuperează energie, se încarcă bateria. Deci, nu vei putea rămâne niciodată la munte fără baterie”, a explicat el”.

Șoferii electricelor vor putea vinde curent de la mașină în rețea

Mașinile electrice nu mai sunt doar mijloace de transport, ci ar putea deveni în viitor adevărate baterii mobile pentru sistemul energetic național. Adică, proprietarii ar putea să câștige bani din energia pe care o vând, la fel cum fac deja prosumatorii care au panouri fotovoltaice pe locuințe. Țări precum Germania sau Olanda testează deja această tehnologie.

Deși multe mașini electrice vândute în România sunt dotate deja cu această tehnologie, statul nu a creat încă infrastructura necesară pentru ca șoferii să livreze curent în rețea.

Ciprian Cherciu: „Acum descoperim, de fapt, din experiența altor state, faptul că mașină electrică se poate transforma în baterie pentru rețea și într-un instrument de echilibrare. Acum avem mașini cu tehnologie Vehicle-to-load sau Vehicle to grid. După cum spune și numele, de la vehicul către un consumator sau către rețea. Adică, mașina poate livra energie în rețea atunci când rețeaua are nevoie de acea energie”.

Ramona Țintea: Și cum proprietarul își primește banii, efectiv, în cont?

Ciprian Cherciu: „Da, proprietarul poate să își primească banii de la furnizorul lui. Poate să-i primească direct în cont sau să beneficieze de o încărcare redusă pentru drumurile pe care le face el. Și există astfel de proiecte făcute și în Franța, și în Olanda, și în Germania, proiecte pilot cu diverși furnizori și diverși producători de mașini”.

Ramona Țintea: Și la noi funcționează treaba asta?

Ciprian Cherciu: „Deocamdată, nu funcționează. Tehnologia o avem, în schimb. Chiar și cele mai ieftine mașini electrice de astăzi au cel puțin Vehicle-to-Load. Adică, pot scoate o putere cam de 3 kilowați din mașină către casă”.

Cum se fac banii?

„Să presupunem că ați parcat mașina acasă, o aveți conectată la o stație de încărcare. Prețul la energie este negativ sau este foarte mic pentru că e soare afară, mașina se încarcă. Și seara, când prețul este mai mare, mașina începe să livreze energie în rețea. Și atunci încasezi diferența de preț între prețul mic și prețul mare din timpul serii”, a explicat Cherciu.