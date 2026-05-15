„Amenajăm 122 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice, în depourile Bujoreni, Berceni şi Bucureştii Noi. Investiţia se ridică la 96 de milioane de lei, adică 18 milioane de euro, bani de la bugetul local", anunţă, vineri, Primăria Capitalei.

Sursa citată menţionează că, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, Consiliul General a adoptat trei proiecte de hotărâre care prevăd actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea staţiilor de încărcare şi adaptarea depourilor pentru operarea flotei de autobuze electrice.

„100 de astfel de vehicule nepoluante am achiziţionat deja, la finalul anului 2023, printr-un contract pe fonduri europene. Am atras atunci circa 60 de milioane de euro, bani nerambursabili", precizează sursa citată.

Potrivit autorităţilor locale, în baza contractului de finanţare, până la finalul anului trebuie construită infrastructura necesară (staţiile de încărcare) pentru operarea acestor mijloace de transport nepoluante, altfel se pierd banii.

„55 de staţii de încărcare construim la Depou Berceni, 52 de staţii la Depou Bujoreni şi 15 staţii la Depoul Bucureştii Noi", mai arată Primăria Capitalei.