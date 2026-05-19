Stațiile publice de încărcare sunt folosite intens, așa că autoritățile locale au în plan să le extindă.

În luna aprilie a acestui an au fost înmatriculate în România peste 1300 de mașini electrice, mai mult decât dublu față de aceeași lună a anului trecut.

Creșterea a fost similară și în martie, când prețurile carburanților au început să urce fulminant. Suprinzător este că jumătate dintre mașinile electrice înmatriculate sunt la mâna a doua.

Tudor Marchiș, specialist în electromobilitate: "Majoritatea provin din import, din țările din Europa de Vest, unde piața de mașini electrice a ajuns la maturitate, putem spune, și proprietarii încep să schimbe mașinile și ajung la a doua, a treia mașină."

Darius a cumpărat cu 20.000 de euro o mașină electrică din Olanda, care are la bord 30.000 de kilometri. Prețul a fost la jumătate față de cel al unui model nou.

Darius - proprietar mașină electrică: "Ies undeva la o medie de 30 de lei la 100 de kilometri. Adică la benzină sau motorină e minim 60 de lei."

Anul trecut, ecotichetul prin programul Rabla pentru mașinile electrice a fost 3500 de euro, în timp ce în urmă cu trei ani era aproape 10.000 de euro.

Cristian Văcaru - proprietar mașină electrică: "Am preferat să iau second, este din străinătate, sunt foarte mulțumit. Este mult mai ok decât orice mașină pe combustibil, e clar, și costurile sunt mai mici".

În prezent, benzina standard costă între 9 lei și 10 bani, și 9 lei și 30 de bani pe litru, iar motorina standard între 9.50 și 9,70 . Tarifele sunt cu 30% mai mari ca anul trecut în aceeași perioadă.

Viorel Miron - proprietar reprezentanță auto: "Proprietarii de autovehicule se gândesc cum să își optimizeze costurile."

În Timișoara sunt 16 stații unde și-au încărcat până acum mașinile peste 35.000 de șoferi.

Silvana Andreaș - purtător de cuvânt Primăria Timișoara: "Am avut în trei ani de funcționare, un sfert de milion de încărcari, iar această cifră ne motivează să extindem rețeaua, vom adăuga alte 21 de stații."

În vestul țării, la stațiile de încărcare, prețul unui kilowatt/oră este de 1,9 lei.