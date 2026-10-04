Conform unei informări recente publicate pe pagina oficială de Facebook, valoarea totală a plăților cumulate către beneficiari, de la debutul programului și până în prezent, a depășit pragul de 583 de milioane de euro, transmite Agerpres.

Potrivit datelor instituției, dinamica finanțărilor s-a menținut alertă pe parcursul acestui an. Doar la nivelul anului 2026, ministerul a virat deja către beneficiari suma de peste 370 de milioane de euro. Cea mai recentă tranșă, aferentă intervalului 28 septembrie – 2 octombrie 2026, a însumat plăți în valoare de 3,09 milioane de euro.

Noi fonduri în curs de procesare

Fluxul financiar din PNRR nu se oprește aici. Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că, în prezent, se află în curs de procesare șapte noi cereri de transfer. Aceste solicitări, depuse în trimestrul al treilea al anului, însumează o valoare totală de aproximativ 47,18 milioane de euro, urmând să fie virate în conturile beneficiarilor pe măsură ce dosarele sunt validate și aprobate.

Aceste cifre reflectă eforturile continue de implementare a proiectelor de tranziție energetică și modernizare a infrastructurii, finanțate prin componenta de energie a PNRR, esențiale pentru atingerea țintelor de decarbonizare asumate de România la nivel european.