Fermierii români vor primi sprijin financiar în valoare de 25 milioane euro printr-un împrumut BEI

Fermierii români vor primi sprijin financiar în valoare de 25 milioane euro, printr-un împrumut din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI) către Agricover Credit, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES.

"Fermierii români vor fi eligibili pentru finanţare suplimentară în urma împrumutului de 25 milioane euro pe care Agricover Credit IFN SA îl primeşte din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI). Agricover Credit va canaliza fondurile către microîntreprinderile agricole care doresc să-şi îmbunătăţească productivitatea şi să adopte practici sustenabile de protecţie a mediului", se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, acordul are ca scop facilitarea accesului la finanţare pentru un sector care joacă un rol economic semnificativ în România.

"Agricultura angajează peste 20% din forţa de muncă a României - cea mai mare pondere din Uniunea Europeană - şi reprezintă aproximativ 4 % din produsul intern brut al ţării, precizează compania. Astfel, acordul de împrumut semnat va contribui la îmbunătăţirea accesibilităţii financiare şi la sprijinirea noilor generaţii în preluarea activităţii, pe măsură ce fermierii mai în vârstă se pensionează sau încetează să mai lucreze", precizează compania.

Fermierii vor putea să pună în practică inovaţii şi să îmbunătăţească productivitatea, ceea ce va aduce beneficii comunităţilor locale şi mediului înconjurător, menţionează reprezentanţii Agricover Credit.

Declaraţia vicepreşedintelui BEI

"Finanţarea îmbunătăţeşte accesul la resurse de care este mare nevoie pentru microîntreprinderi şi sprijină tinerii fermieri dintr-un sector vital pentru Europa. Prin investiţiile pe care le facem în acest domeniu, contribuim la rezilienţă şi prosperitate comună", a afirmat vicepreşedintele BEI, Ioannis Tsakiris.

Agricover Credit acordă împrumuturi exclusiv fermierilor. Între potenţialii beneficiari ai împrumutului BEI se numără, printre alţii, producătorii de grâu, de produse lactate şi crescătorii de animale.

"Această nouă facilitate va sprijini fermierii, ajutându-i să adopte tehnologii moderne şi de-asemenea, va contribui la transformarea peisajului agricol românesc, asigurând fermierilor resursele necesare pentru a prospera, mai ales în aceste momente pline de provocări", a spus directorul general al Agricover Credit, Serhan Hacisuleyman, citat în comunicat.

Conform sursei citate, acordul promovează practici comerciale durabile, inovarea tehnologică şi echitatea socială. Pe lângă operaţiunea de împrumut, Agricover va beneficia de serviciile de asistenţă tehnică pentru finanţare socială incluzivă (SIFTA) furnizate de BEI prin platforma de consiliere InvestEU în legătură cu reînnoirea Codului de bună conduită pentru acordarea de microcredite, precum şi de servicii de dezvoltare a portofoliului, în vederea îmbunătăţirii portofoliului destinat micilor fermieri.

Banca Europeană de Investiţii (BEl) este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deţinută de statele membre ale acesteia. Construită în jurul a opt priorităţi principale, BEI finanţează investiţii care contribuie la obiectivele de politică ale UE, stimulând acţiunile climatice şi de mediu, digitalizarea şi inovarea tehnologică, securitatea şi apărarea, coeziunea, agricultura şi bioeconomia, infrastructura socială, investiţiile de impact puternic în afara Uniunii Europene şi uniunea pieţelor de capital.

Finanţările Grupului BEI în 2024

Grupul BEI, care include Fondul European de Investiţii (FEI), a încheiat noi finanţări în valoare de aproape 89 miliarde euro pentru peste 900 de proiecte cu impact puternic în 2024, stimulând astfel competitivitatea şi securitatea Europei.

Programul InvestEU oferă Uniunii Europene finanţare crucială pe termen lung, valorificând fonduri private şi publice substanţiale pentru a sprijini o redresare durabilă. De asemenea, ajută la mobilizarea de investiţii private pentru priorităţile de politică ale UE, precum Pactul verde european şi tranziţia digitală.

Agricover Credit oferă soluţii de finanţare personalizate, concepute special pentru nevoile operaţionale, de investiţii şi de sustenabilitate ale fermierilor. Compania a înregistrat un rezultat net de 10,37 milioane euro în prima jumătate a anului 2025, o cotă de piaţă de 7,8% în finanţarea agriculturii şi o expunere totală de 756 milioane euro, reprezentând o creştere de 14,3% faţă de primul trimestru al anului trecut.

