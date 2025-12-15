Fermierii români vor primi sprijin financiar în valoare de 25 milioane euro printr-un împrumut BEI

Stiri Economice
15-12-2025 | 15:49
fermieri
Shutterstock

Fermierii români vor primi sprijin financiar în valoare de 25 milioane euro, printr-un împrumut din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI) către Agricover Credit, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES.

autor
Mihaela Ivăncică

"Fermierii români vor fi eligibili pentru finanţare suplimentară în urma împrumutului de 25 milioane euro pe care Agricover Credit IFN SA îl primeşte din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI). Agricover Credit va canaliza fondurile către microîntreprinderile agricole care doresc să-şi îmbunătăţească productivitatea şi să adopte practici sustenabile de protecţie a mediului", se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, acordul are ca scop facilitarea accesului la finanţare pentru un sector care joacă un rol economic semnificativ în România.

"Agricultura angajează peste 20% din forţa de muncă a României - cea mai mare pondere din Uniunea Europeană - şi reprezintă aproximativ 4 % din produsul intern brut al ţării, precizează compania. Astfel, acordul de împrumut semnat va contribui la îmbunătăţirea accesibilităţii financiare şi la sprijinirea noilor generaţii în preluarea activităţii, pe măsură ce fermierii mai în vârstă se pensionează sau încetează să mai lucreze", precizează compania.

Fermierii vor putea să pună în practică inovaţii şi să îmbunătăţească productivitatea, ceea ce va aduce beneficii comunităţilor locale şi mediului înconjurător, menţionează reprezentanţii Agricover Credit.

Citește și
teren agricol
Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene

Declaraţia vicepreşedintelui BEI

"Finanţarea îmbunătăţeşte accesul la resurse de care este mare nevoie pentru microîntreprinderi şi sprijină tinerii fermieri dintr-un sector vital pentru Europa. Prin investiţiile pe care le facem în acest domeniu, contribuim la rezilienţă şi prosperitate comună", a afirmat vicepreşedintele BEI, Ioannis Tsakiris.

Agricover Credit acordă împrumuturi exclusiv fermierilor. Între potenţialii beneficiari ai împrumutului BEI se numără, printre alţii, producătorii de grâu, de produse lactate şi crescătorii de animale.

"Această nouă facilitate va sprijini fermierii, ajutându-i să adopte tehnologii moderne şi de-asemenea, va contribui la transformarea peisajului agricol românesc, asigurând fermierilor resursele necesare pentru a prospera, mai ales în aceste momente pline de provocări", a spus directorul general al Agricover Credit, Serhan Hacisuleyman, citat în comunicat.

Conform sursei citate, acordul promovează practici comerciale durabile, inovarea tehnologică şi echitatea socială. Pe lângă operaţiunea de împrumut, Agricover va beneficia de serviciile de asistenţă tehnică pentru finanţare socială incluzivă (SIFTA) furnizate de BEI prin platforma de consiliere InvestEU în legătură cu reînnoirea Codului de bună conduită pentru acordarea de microcredite, precum şi de servicii de dezvoltare a portofoliului, în vederea îmbunătăţirii portofoliului destinat micilor fermieri.

Banca Europeană de Investiţii (BEl) este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deţinută de statele membre ale acesteia. Construită în jurul a opt priorităţi principale, BEI finanţează investiţii care contribuie la obiectivele de politică ale UE, stimulând acţiunile climatice şi de mediu, digitalizarea şi inovarea tehnologică, securitatea şi apărarea, coeziunea, agricultura şi bioeconomia, infrastructura socială, investiţiile de impact puternic în afara Uniunii Europene şi uniunea pieţelor de capital.

Finanţările Grupului BEI în 2024

Grupul BEI, care include Fondul European de Investiţii (FEI), a încheiat noi finanţări în valoare de aproape 89 miliarde euro pentru peste 900 de proiecte cu impact puternic în 2024, stimulând astfel competitivitatea şi securitatea Europei.

Programul InvestEU oferă Uniunii Europene finanţare crucială pe termen lung, valorificând fonduri private şi publice substanţiale pentru a sprijini o redresare durabilă. De asemenea, ajută la mobilizarea de investiţii private pentru priorităţile de politică ale UE, precum Pactul verde european şi tranziţia digitală.

Agricover Credit oferă soluţii de finanţare personalizate, concepute special pentru nevoile operaţionale, de investiţii şi de sustenabilitate ale fermierilor. Compania a înregistrat un rezultat net de 10,37 milioane euro în prima jumătate a anului 2025, o cotă de piaţă de 7,8% în finanţarea agriculturii şi o expunere totală de 756 milioane euro, reprezentând o creştere de 14,3% faţă de primul trimestru al anului trecut.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: Agerpres

Etichete: fermieri, romani, imprumuturi, sprijin financiar, BEI,

Dată publicare: 15-12-2025 15:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Citește și...
Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara
1 decembrie
Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara

El este inginer zootehnist, ea avocat. Au copilărit la țară și astăzi sunt fermieri de soi, la Cârțișoara, la poalele munților Făgăraș.  

Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene
Stiri Justitie
Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene

Parchetul European a trimis în judecată un funcționar din APIA care, în complicitate cu o altă persoană, a folosit doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene.  

”Aurul roșu” prinde rădăcini în România. Șofranul, condimentul cel mai scump din lume, devine o afacere bună pentru fermieri
Stiri actuale
”Aurul roșu” prinde rădăcini în România. Șofranul, condimentul cel mai scump din lume, devine o afacere bună pentru fermieri

Șofranul cel mai scump condiment din lume prinde rădăcini și în România.

Cartoful, o legumă tot mai rară în România. La Miercurea-Ciuc, pentru unii fermieri nu mai e rentabil să-l scoată din pământ
Stiri Diverse
Cartoful, o legumă tot mai rară în România. La Miercurea-Ciuc, pentru unii fermieri nu mai e rentabil să-l scoată din pământ

Producția de cartofi este în scădere în țara noastră. În centru, unde s-a terminat recoltatul, fermierii n-au obținut nici jumătate din cantitatea normală.

Programul guvernamental de panouri fotovoltaice pentru agricultori începe să-și arate utilitatea. Ce spune un producător
Stiri Diverse
Programul guvernamental de panouri fotovoltaice pentru agricultori începe să-și arate utilitatea. Ce spune un producător

Facturile uriașe la utilități îi forţează pe fermieri și procesatori să își instaleze panouri fotovoltaice pe hale și magazine. După doi ani de la anunțarea primelor fonduri europene, încep să apară primele rezultate.

Recomandări
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul
Stiri Politice
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” este dezbătută şi votată astăzi în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28