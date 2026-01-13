Trump riscă să pună capăt armistițiului din războiul comercial cu China prin tarifele impuse în legătură cu Iranul

13-01-2026 | 15:47
Donald Trump și Xi Jinping
AFP

La prima vedere, anunțul privind impunerea unor tarife de 25% împotriva oricărei țări care face comerț cu Iranul reprezintă o escaladare majoră a războiului comercial global declanșat de Donald Trump, scrie Sky News. 

Vlad Dobrea

Cu toate acestea, China, cel mai mare partener comercial al Iranului, a avut o reacție scurtă și relativ neutră.

„Nu există câștigători într-un război al tarifelor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Mao Ning. „China își va apăra ferm drepturile și interesele legitime și legale.”

Este exact genul de declarație pe care Beijingul o face atunci când încă analizează rapid detaliile situației.

De altfel, este rezonabil să presupunem că China adoptă o poziție rezervată deoarece, asemenea restului lumii, nu este sigură cum se va aplica noul anunț și cui i se va adresa concret.

bebelusi
Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile

Trump nu a oferit, de exemplu, nicio explicație clară despre ce înseamnă exact „a face afaceri” cu Iranul și, mai ales, dacă armistițiul tarifar dintre China și SUA ar putea lăsa Beijingul în afara acestor sancțiuni.

Teoretic, China ar trebui să fie prima vizată de această taxă suplimentară.

Deși este cel mai mare partener comercial al Iranului, China se numără și printre puținele țări dispuse să ocolească sancțiunile americane pentru a cumpăra petrol iranian, în pofida reacțiilor internaționale legate de modul în care regimul de la Teheran tratează protestatarii care cer sfârșitul conducerii clericale.

Analiștii estimează că China cumpără cel puțin 80% din petrolul iranian exportat pe mare, posibil chiar până la 90%, deși cifrele exacte nu sunt publice.

În plus, China are investiții semnificative în Iran, companiile chineze finanțând proiecte de construcții și infrastructură.

Însă contextul relației dintre SUA și China este esențial în acest caz.

După luni de confruntări comerciale reciproce, extrem de costisitoare, conflictul a fost suspendat în noiembrie, când președinții Xi Jinping și Donald Trump au convenit asupra unui armistițiu. Acordul a fost dificil de obținut și negociat pe parcursul mai multor luni, reducând rata medie a tarifelor Chinei de la 145% în momentul de vârf al conflictului la aproximativ 47%.

În schimbul acestei reduceri, Trump a obținut mai multe concesii importante pentru el, precum creșterea achizițiilor de soia americană, scoaterea de pe lista neagră a unor companii americane și relaxarea accesului la minerale rare esențiale.

O eventuală creștere a tarifelor impuse Chinei ar provoca aproape sigur represalii, iar toate aceste câștiguri obținute cu greu s-ar putea pierde într-o clipă.

La aceasta se adaugă faptul că Trump a declarat că intenționează să viziteze Beijingul în aprilie și a sugerat că stabilitatea relației bilaterale este de dorit, ceea ce face tot mai probabilă acordarea unei forme de excepție pentru China.

Există și un precedent în acest sens.

În vară, India a fost lovită de un tarif suplimentar de 25% ca represalii pentru achizițiile sale de petrol din Rusia. Cu toate acestea, deși China cumpără mai mult petrol decât India, nu a fost supusă aceluiași tratament, cel mai probabil pentru că un acord mai amplu era deja în curs de negociere.

Sursa: Sky News

