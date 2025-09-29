Donald Trump anunță că SUA vor impune o taxă vamală de 100% asupra filmelor realizate care sunt realizate în afara țării
Statele Unite vor impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor care au fost realizate în afara țării, a anunțat luni președintele american Donald Trump, într-un mesaj pe Truth Social.
„Industria cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de către alte țări, la fel cum se fură «bomboane de la un copil»”, a transmis Trump pe rețeaua socială, potrivit Reuters.
Președintele SUA amenințase deja că va impune astfel de taxe la începutul lunii mai, dar nu oferise prea multe detalii, ceea ce a creat confuzie în rândul directorilor din industria divertismentului.
Acțiunile Netflix și Warner Bros Discovery au scăzut cu 1,4% și, respectiv, 0,6% în tranzacțiile pre-piață.
Sursa: Reuters
29-09-2025 16:23