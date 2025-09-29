Donald Trump anunță că SUA vor impune o taxă vamală de 100% asupra filmelor realizate care sunt realizate în afara țării

Stiri Economice
29-09-2025 | 16:23
Donald Trump
Getty

Statele Unite vor impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor care au fost realizate în afara țării, a anunțat luni președintele american Donald Trump, într-un mesaj pe Truth Social.

autor
Cristian Matei

„Industria cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de către alte țări, la fel cum se fură «bomboane de la un copil»”, a transmis Trump pe rețeaua socială, potrivit Reuters.

Președintele SUA amenințase deja că va impune astfel de taxe la începutul lunii mai, dar nu oferise prea multe detalii, ceea ce a creat confuzie în rândul directorilor din industria divertismentului.

Acțiunile Netflix și Warner Bros Discovery au scăzut cu 1,4% și, respectiv, 0,6% în tranzacțiile pre-piață.

Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri

Sursa: Reuters

Etichete: SUA, donald trump, filme,

Dată publicare: 29-09-2025 16:23

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Uniunea Europeană va propune aplicarea unor tarife petrolului din Rusia, pe fondul presiunilor președintelui Donald Trump
Stiri Economice
Uniunea Europeană va propune aplicarea unor tarife petrolului din Rusia, pe fondul presiunilor președintelui Donald Trump

Comisia Europeană lucrează la o nouă propunere de impunere a unor tarife asupra petrolului rusesc care încă intră pe piața unică prin Ungaria și Slovacia.

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”
Stiri externe
Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Washingtonul își presează aliații din G7, grupul celor mai bogate state ale lumii, să impună tarife usturătoare țărilor care cumpără petrol rusesc, dezvăluie agenția Bloomberg.

Acordul comercial SUA-Japonia lovește industria auto. Doar Toyota estimează pierderi de 10 miliarde de dolari
Stiri externe
Acordul comercial SUA-Japonia lovește industria auto. Doar Toyota estimează pierderi de 10 miliarde de dolari

Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.

Trump amenință că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alţi parteneri dacă pierde procesul referitor la tarife
Stiri externe
Trump amenință că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alţi parteneri dacă pierde procesul referitor la tarife

Donald Trump a declarat miercuri că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE, Japonia și Coreea de Sud dacă Curtea Supremă nu îi va susține tarifele vamale.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări
Stiri actuale
Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări

Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, prezenţa unor fragmente de dronă în judeţul Tulcea.

Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces
Stiri actuale
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces

Un bebeluș transferat de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Septembrie 2025

49:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28