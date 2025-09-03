Trump amenință că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alţi parteneri dacă pierde procesul referitor la tarife

Stiri externe
03-09-2025 | 21:17
Donald Trump
Getty Images

Donald Trump a declarat miercuri că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE, Japonia și Coreea de Sud dacă Curtea Supremă nu îi va susține tarifele vamale.

autor
Claudia Alionescu

Afirmaţiile au fost făcute la începutul unei întâlniri cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. Trump a subliniat că o decizie defavorabilă ar lăsa SUA ”mult mai sărace” şi ar putea pune în pericol înţelegerile comerciale recente.

”Ţara noastră are şansa să fie incredibil de bogată din nou. Ar putea însă să fie şi incredibil de săracă. Dacă nu câştigăm acest proces, vom suferi enorm”, a spus el, informează Reuters.

Trump a susţinut că tarifele impuse partenerilor comerciali au deschis drumul pentru noi acorduri, inclusiv cu UE, şi că acestea sunt deja finalizate.

”Am făcut o înţelegere cu Uniunea Europeană prin care ne plătesc aproape un trilion de dolari şi ştiţi ce? Sunt mulţumiţi. Este încheiat. Aceste acorduri sunt toate încheiate. Dar cred că va trebui să le anulăm”, a adăugat preşedintele.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump ameninţă cu tarife de până la 250% pentru medicamentele importate: Vrem ca farmaceuticele să fie produse în SUA

Declaraţiile marchează prima dată când liderul de la Casa Albă sugerează că acordurile comerciale ar putea fi invalidate dacă decizia Curţii de Apel, care a considerat multe dintre tarifele impuse ilegale, va fi confirmată de Curtea Supremă.

Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, tarife,

Dată publicare: 03-09-2025 21:17

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Donald Trump anunță că o resursă importantă nu va fi afectată de tarifele vamale impuse recent. Investitorii, îngrijoraţi
Stiri externe
Donald Trump anunță că o resursă importantă nu va fi afectată de tarifele vamale impuse recent. Investitorii, îngrijoraţi

Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după ce un document oficial a provocat confuzie săptămâna trecută şi a propulsat metalul preţios la un nivel record, relatează AFP.

Donald Trump ameninţă cu tarife de până la 250% pentru medicamentele importate: Vrem ca farmaceuticele să fie produse în SUA
Stiri externe
Donald Trump ameninţă cu tarife de până la 250% pentru medicamentele importate: Vrem ca farmaceuticele să fie produse în SUA

Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi, într-un interviu pentru CNBC, că intenţionează să impună tarife de până la 250% pentru produsele farmaceutice importate în SUA, cel mai mare nivel cu care a ameninţat până acum, în domeniul medicamentelor.

Produsele elveţiene de lux se scumpesc în SUA. Tarifele vamale pot ajunge la 39% în lipsa unui acord comercial
Stiri externe
Produsele elveţiene de lux se scumpesc în SUA. Tarifele vamale pot ajunge la 39% în lipsa unui acord comercial

De joi, produsele elveţiene de lux ar putea deveni mult mai scumpe pentru americani, SUA intenţionând să impună tarife vamale de 39% – unele dintre cele mai mari din lume – dacă nu se ajunge la un acord comercial cu Elveţia, transmite CNBC.

 

Trump a schimbat strategia cu Putin și a trecut la amenințări. Rusia a primit termen 10 zile în negocierile de pace
Stiri externe
Trump a schimbat strategia cu Putin și a trecut la amenințări. Rusia a primit termen 10 zile în negocierile de pace

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Statele Unite vor începe să impună tarife comerciale şi alte măsuri asupra Rusiei „în 10 zile” dacă Moscova nu va înregistra progrese în încheierea războiului care durează de mai bine de trei ani în Ucraina.

Companiile europene trag un semnal de alarmă privind tarifele SUA, pe fondul negocierilor tensionate cu administraţia Trump
Stiri externe
Companiile europene trag un semnal de alarmă privind tarifele SUA, pe fondul negocierilor tensionate cu administraţia Trump

Oficialii europeni se grăbesc să ajungă la un acord comercial cu administraţia Trump, în timp ce tot mai multe companii din regiune semnalează pierderi semnificative, chiar înainte ca noile tarife anunţate de SUA să intre în vigoare, relatează CNBC.

Recomandări
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28