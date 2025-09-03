Trump amenință că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alţi parteneri dacă pierde procesul referitor la tarife

Donald Trump a declarat miercuri că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE, Japonia și Coreea de Sud dacă Curtea Supremă nu îi va susține tarifele vamale.

Afirmaţiile au fost făcute la începutul unei întâlniri cu preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. Trump a subliniat că o decizie defavorabilă ar lăsa SUA ”mult mai sărace” şi ar putea pune în pericol înţelegerile comerciale recente.

”Ţara noastră are şansa să fie incredibil de bogată din nou. Ar putea însă să fie şi incredibil de săracă. Dacă nu câştigăm acest proces, vom suferi enorm”, a spus el, informează Reuters.

Trump a susţinut că tarifele impuse partenerilor comerciali au deschis drumul pentru noi acorduri, inclusiv cu UE, şi că acestea sunt deja finalizate.

”Am făcut o înţelegere cu Uniunea Europeană prin care ne plătesc aproape un trilion de dolari şi ştiţi ce? Sunt mulţumiţi. Este încheiat. Aceste acorduri sunt toate încheiate. Dar cred că va trebui să le anulăm”, a adăugat preşedintele.

Declaraţiile marchează prima dată când liderul de la Casa Albă sugerează că acordurile comerciale ar putea fi invalidate dacă decizia Curţii de Apel, care a considerat multe dintre tarifele impuse ilegale, va fi confirmată de Curtea Supremă.

