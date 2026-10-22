Un studiu recent, realizat de o companie de consultanță, arată că diferența salarială dintre genuri, pe segmentul veniturilor mari, a scăzut în ultimii doi ani. Pe de altă parte, cele mai mari diferențe între salarii se înregistrează în tehnologie și sectorul bancar.

După ani de muncă în domeniu, Patricia conduce acum un restaurant din Cluj-Napoca. După ce a avansat în carieră, veniturile ei s-au majorat cu peste 30 de procente.

Patricia Stroie, managerul unui restaurant: „Rolul meu puțin s-a dezvoltat și în zona de recrutare, relații cu clienții. Veniturile au crescut progresiv. Sunt femei pe aceeași poziție cu bărbații care câștigă chiar dublu în ospitalitate.”

La doar 20 de ani, Lucia a promovat de la poziția de junior la următorul nivel ierarhic în cadrul unei companii imobiliare. Veniturile ei au crescut cu mai bine de 50 la sută.

Lucia Morong, agent imobiliar: „Am început să mă axez mai mult pe mine, să investesc în mine. Am început să pun și deoparte ca să am o siguranță”.

Tot în domeniul imobiliar, Cornelia a ajuns până la funcția de director, iar recent a făcut pasul spre antreprenoriat. Ne spune că la început a fost nevoită să muncească dublu pentru a câștiga încrederea clienților într-o lume dominată atunci de bărbați.

Cornelia Bindean, antreprenor: „Când am început în imobiliare, unele proprietăți mai bune, unii clienți de un anumit nivel, mergeau cu preponderență către colegi bărbați.”

Potrivit analizei PayWell 2026, realizată de o companie de consultanță din țară, în companiile private, decalajul salarial în categoria veniturilor mari a scăzut, în ultimii trei ani, cu aproape 3 procente.

Radiografia pieței muncii arată că tehnologia rămâne cel mai dezechilibrat sector, cu un decalaj de aproape 19% în defavoarea femeilor.

Diferențe mari, de peste 10 procente, se mențin și în sistemul bancar, în retail sau în farma, în special pentru funcțiile de execuție, unde experții și managerii bărbați sunt mult mai bine plătiți.

Marcel Pîrvu, economist: „Schimbările acestea nu pot să fie ocolite de către mediul privat. Din ce în ce mai multe femei implicate în zona de management de top și cred că e un val care nu va putea fi oprit, e o tendință naturală”.

Datele arată însă o realitate contrastantă. Femeile reprezintă peste 70% din totalul angajaților cu salariul minim pe economie.