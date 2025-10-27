De ce ar pleca Carrefour din România. Economist: „Dacă măcelăria e goală”

Economistul Cristian Păun a explicat care ar putea fi motivele din spatele deciziei Carrefour de a renunța la magazinele din România, printre cele mai importante fiind povara fiscală și reglementările abuzive.

autor
Lorena Mihăilă

„Vorba aia, nu pleacă câinele de la măcelărie. Sigur că pleacă. Dacă măcelăria e goală, pleacă. Dacă măcelarul aleargă după câini să îi facă salam, pleacă”, a scris economistul pe pagina sa de Facebook.

Pe un ton satiric, el spune în postarea sa că principalele cauze țin de reglementări abuzive care descurajează investițiile și climatul de afaceri.

„Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe „supraprofit”, pe valoarea adăugată), clar nu pleacă din acest motiv. După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici”, adaugă Cristian Păun.

„Dușmani ai economiei naționale”

În aceeași postare, economistul critică discursurile anticorporatiste care numesc marii investitori străini „dușmani ai economiei naționale”.

„După ce îi facem în toate felurile, de la «stăpâni de sclavi» la «ticăloși» care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât. Suveraniștii aplaudă frenetic! Am înfrânt încă un «dujman» de clasă. Bine că pleacă, aveau prețuri enorme, bânguie suveranistul. Evident, nu știe să răspundă la o întrebare simplă, logică, elementară: dacă vor fi mai puțini din ăștia, Carrefour fiind unul important, oare nu cumva prețurile și calitatea vor fi mai nasoale decât alea de le găseam prin Carrefour și ne enervam...”, mai scrie Cristian Păun.

Economistul subliniază în finalul postării că plecarea unei mari companii din țara noastră nu ar trebui să fie un motiv de bucurie, ci, din contră, unul îngrijorător.

„Vă dați seama, noi am avea urgent nevoie de încă vreo 100-200 de din ăștia, din diferite domenii, ca să producem cu ei circa 30-40 miliarde de euro valoare adăugată aici. Nicidecum să plece. Nu poate fi clar motiv de bucurie, de îngrijorare însă da. Una mare!”, conchide el.

Carrefour pleacă din România

Lanțul francez de supermarketuri Carrefour vrea să își vândă operațiunile din România și a mandatat banca BNP Paribas pentru identificarea unui cumpărător, potrivit publicației franceze L’Informe, citată de Bloomberg.

Compania a început deja procesul de retragere, după ce a vândut un magazin din Pitești unui lanț românesc.

Oficialii Carrefour au precizat, alături de rezultatele la nouă luni ale companiei că, în cazul României, măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încerederii cosumatorilor, ceea ce afectează consumul.

În primele nouă luni ale acestui an Carrefour a raport vânzări de peste 2,2 miliarde de euro în România.

Carrefour a transmis după apariția informațiilor cu privire la plecarea sa din România că a desfășurat o analiză a portofoliului și a tuturor afacerilor sale, fără a nega însă intenția de a renunța la business-ul din țara noastră.

Companiile care ar putea locul Carrefour

Carrefour ar putea fi înlocuit de mai multe companii, existând posibili cumpărători.

 „Din informațiile noastre, Walmart și Tesco au avut intenția de a intra pe piața din Europa, și implicit pe piața din România. Nu ar fi exclus să vedem o achiziție de genul aşa, sunt cu adevărat niște giganți”, Feliciu Paraschiv, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

Nu e exclus să fie cumpărat și de un fond de investiții, sau un retailer online, Amazon.

Potrivit ultimelor date oficiale, de anul trecut, topul jucătorilor de pe piața românească de retail este condus de Lidl, urmat de Kaufland. Carrefour este pe locul al treilea.

