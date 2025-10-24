Cine ar putea lua locul Carrefour în România. Marile lanțuri de magazine care abia așteaptă să intre pe piața noastră

Presa franceza anunţa că unul dintre cei mai mari retaileri din România s-ar pregăti să vândă afacerile de la noi. Este vorba despre lanțul de magazine Carrefour.

Grupul ar intenționa astfel o ieșire din regiune, după ce chiar anul acesta a ajuns la un acord pentru vânzarea operațiunilor din Italia. Pentru moment, oficialii Carrefour România au anunțat că fac o analiza, iar în 2025 îşi continuă extinderea cu 30 de magazine noi.

„Carrefour pregătește vânzarea magazinelor sale din România", titrează l'Informe, site-ul francez de presă economică. Grupul ar fi mandatat o bancă de investiții pentru a testa interesul potențialilor cumpărători, în contextul în care caută să se retragă și din Polonia și Argentina, mai spun jurnaliștii francezi.

De la intrarea pe piața din România, în 2001, Carrefour a ajuns în total la 450 de magazine, în 113 orașe din țară, și 17.000 de angajați.

În primele nouă luni ale anului, a înregistrat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„La jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale” - spun reprezentanții companiei într-un comunicat de presă în care anunță că grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități - fără să comenteze o eventuală ieșire din România.

Pentru anul acesta, grupul continuă implementarea planului strategic, care vizează deschiderea a peste 30 de magazine noi.

Posibili cumpărători ar exista, însă.

Feliciu Paraschiv, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România: „Din informațiile noastre, Walmart și Tesco au avut intenția de a intra pe piața din Europa, și implicit pe piața din România. Nu ar fi exclus să vedem o achiziție de genul aşa, sunt cu adevărat niște giganți.”

Nu e exclus să fie cumpărat și de un fond de investiții, sau un retailer online, Amazon.

Potrivit ultimelor date oficiale, de anul trecut, topul jucătorilor de pe piața românească de retail este condus de Lidl, urmat de Kaufland. Carrefour este pe locul al treilea.

Dar ierarhia se mai schimbă, pentru că piața este una dinamică. De pildă, lanțul Profi a fost cumpărat recent de Mega Image, care și-a dublat astfel numărul de magazine.

Piața se schimbă și în contextul în care consumul scade iar economia stagnează.

George Bădescu, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România: „Taxări sau alte aspecte fiscale, dar și o serie întreagă de suprareglementări, de intervenții practic în modelul de business în zona de retail în general au făcut că ponderea în creșterea PIB, să se diminueze în ceea ce privește comerțul și perspectivele să fie unele, să spunem așa, poate nu cele mai entuziaste.”

În plus, câștigă din ce în ce mai mult teren cumpărăturile online.

