Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

24-10-2025 | 12:52
carrefour romania
Inquam Photos / Octav Ganea

Lanțul francez de supermarketuri Carrefour vrea să își vândă operațiunile din România și a mandatat banca BNP Paribas pentru identificarea unui cumpărător, potrivit publicației franceze L’Informe, citată de Bloomberg.

Compania a început deja procesul de retragere, după ce a vândut un magazin din Pitești unui lanț românesc.

Oficialii Carrefour au precizat, alături de rezultatele la nouă luni ale companiei că, în cazul României, măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încerederii cosumatorilor, ceea ce afectează consumul.

carrefour

În primele nouă luni ale acestui an Carrefour a raport vânzări de peste 2,2 miliarde de euro în România.

De remarcat că deși în Polonia deține aproape de două ori mai multe unități de vânzare, rezultatul din România este cu peste jumătate de miliard de euro mai bun.

carrefour

Anul trecut, Carrefour România, care la această oră deține 458 de unități de vânzare, a avut o cifră de afaceri de peste 12,5 miliarde de lei, respectiv peste 2,4 miliarde de euro și un profit net de circa 10,4 milioane de euro. Anul trecut Carrefour a avut în România un număr mediu de 10.141 de angajați, conform datelor oficiale ale Ministerului de Finanțe.

Mai mult, notează sursa citată, gigantul francez își plănuiește plecarea și din Argentina și Polonia.

Sursa: Bloomberg

