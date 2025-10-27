Cele mai mari distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce

PARTENERIAT. eMAG, FAN Courier, Cupio, Zodiacool, Otter, Carrefour, Cărturești, Vegis, Noriel, Farmacia Tei, Glovo și alți jucători importanți ai industriei — printre câștigătorii GPeC 2025.

Aflată la a XX-a ediție anuală, Gala Premiilor eCommerce 2025 s-a desfășurat pe 14 octombrie la Teatrul Național București, acordând cele mai importante premii companiilor care activează în comerțul online românesc.

Premiile au fost decernate pe 3 categorii: în funcție de votul consumatorilor online, în funcție de evaluarea făcută de 25+ de specialiști în cadrul programului GPeC Proficiency, precum și în funcție de votul Comunității GPeC formată din principalele companii care activează în domeniu.

Magazinul online preferat de clienții online: eMAG

Potrivit studiului eComm Pulse, eMAG continuă să fie magazinul preferat de către consumatorii online din România pe multiple categorii de produse comercializate.

Carrefour, Cărturești, Farmacia Tei, Noriel, Vegis, au fost premiate în calitate de magazine favorite la categoriile specifice:

• Hypermarketul Online Preferat: Carrefour
• Librăria Online Preferată: Cărturești
• Magazinul Online Preferat de Jucării și Articole pentru Copii: Noriel
• Magazinul Online Preferat de Produse Cosmetice: Farmacia Tei
• Magazinul Online Preferat de Produse Organice, Naturale & BIO: Vegis
• Aplicația de Livrare Preferată: Glovo

Studiul eComm Pulse, derulat pentru al 9-lea an consecutiv, analizează evoluția comerțului online din perspectiva consumatorilor români. Cercetarea este reprezentativă la nivel urban pentru populația cu vârste între 18 și 65 de ani, utilizatori de internet, cu un grad de eroare de ±4,37% și un nivel de încredere de 95%.

MobilaABC, Zodiacool.ro si Cupio - magazinele premiate pentru cel mai mare punctaj în cadrul programului GPeC Proficiency

Magazinele înscrise în cadrul programului GPeC E-Commerce Proficiency 2025 au fost evaluate de un juriu format din 28 de specialiști în e-commerce și digital marketing. Fiecare magazin a fost auditat în baza a peste 200 de criterii de performanță, urmărind îmbunătățirea experienței utilizatorului și creșterea ratei de conversie.

La finalul acestui program la categoria Start-up s-a remarcat magazinul MobilaABC - evaluat de auditori cu cel mai mare punctaj la categoria lui - indicând o bună implementare a recomandărilor auditorilor, în timp ce la categoriile Experienced și Professional cele mai mari punctaje au fost obținute de magazinul Zodiacool, respectiv Cupio - indicând consecvență în acțiuni de dezvoltare continuă.

● Seller Engagement în eMAG Marketplace: Zoopie

● Auto, Moto & Servicii Conexe: Cauciucuri Direct

● Cadouri și Bijuterii: Bijuteria Sorelly

● Home Wellbeing: BWT

● Hobby, Timp Liber & Divertisment: Zodiacool

● Garden: Verdena

● Home, Deco & Appliances: MyEspressoShop

● Health & Beauty: Cupio

● Fashion & Style: Otter

Dintre magazinele online înscrise în Programul GPeC Proficiency 2024 care au implementat Sistemul de Feedback Opinii de Încredere TRUSTED.ro și au primit minimum 100 de opinii de la clienți inregistrate în intervalul 1 noiembrie 2024 – 30 septembrie 2025, anul acesta, câștigători la egalitate de puncte la categoria Voice of the Customer Award 2025 au fost Gameology și Marcoser – cu scorul 9,800/10

GPeC Proficiency este un program de Mentorship care încurajează competiția prin dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a magazinelor online și constă într-un proces complex de auditare, consultanță și optimizare a magazinelor în scopul îmbunătățirii UX și a ratei de conversie.

Scopul programului este de a sprijini echipele din spatele magazinelor online să se specializeze în tot ce este actual în E-Commerce și Digital Marketing pentru a stăpâni tehnicile esențiale de creștere a ratei de conversie.

Alături de magazinele online desemnate câștigătoare la Gala Premiilor eCommerce 2024, au fost menționate și apreciate meritele Platformelor E-Commerce și ale Agențiilor de Digital care au lucrat împreună cu cele mai bune magazine online ale anului:

● Platforme și Agenții de Dezvoltare E-Commerce: Innobyte, Sonik, C-Solution, Pronet Design

● Agenții de Digital Marketing & SEO: Artvertising, Mavericks, Clever Plus, BigConvert, Limitless Agency.

FAN Courier - Cea mai bună companie de curierat votată de Comunitatea GPeC

Comunitatea GPeC - formată din cele mai relevante companii din domeniu a votat cei mai buni furnizori de servicii dedicate industriei de comerț electronic - iar la categoria curierat a fost desemnata compania FAN Courier

Citește și...
20 de ani de comerț online în România. Evoluție rapidă, provocări noi și consumatori tot mai exigenți
ePlan
20 de ani de comerț online în România. Evoluție rapidă, provocări noi și consumatori tot mai exigenți

Comerțul online din România a parcurs un drum spectaculos în ultimele două decenii, de la achiziții făcute „din curiozitate” la o piață aflată într-o continuă transformare, susținută de inovații în logistică, plăți digitale și strategii de fidelizare.

Românii vânează tot mai atent ofertele: „Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu”
ePlan
Românii vânează tot mai atent ofertele: „Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu”

Românii își calculează tot mai atent cumpărăturile, dar nu renunță la calitate. Într-un interviu acordat pentru E-Plan, Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully, explică cum inflația și digitalizarea rescriu regulile retailului.

Marketingul de succes pe social media. Cum să-ți crești afacerea organic, pe Instagram și pe TikTok, fără conținut plătit
ePlan
Marketingul de succes pe social media. Cum să-ți crești afacerea organic, pe Instagram și pe TikTok, fără conținut plătit

Marketingul online cu accent pe social media este și despre cum se creează o comunitate în jurul brandului, cum se poate crește organic, cum se poate face conținut cu potențial viral.

