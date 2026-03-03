Decizia a fost luată din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe.

Diplomatul iranian a fost chemat la sediul MAE pentru a i se prezenta „îngrijorările profunde” ale României cu privire la conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu.

Partea română a transmis un protest ferm față de atacurile militare atribuite regimului de la Teheran asupra unor state din regiune. De asemenea, oficialii români au invocat și evoluțiile recente din Cipru, subliniind impactul negativ asupra securității și stabilității regionale, inclusiv în ceea ce privește securitatea maritimă.

„Partea română a transmis protestul ferm al României față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum și față de evoluțiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ asupra securității și stabilității regionale, inclusiv asupra securității maritime”, a transmis MAE.

În cadrul discuțiilor, România a cerut dezescaladarea urgentă a tensiunilor și protecția populației civile. Totodată, a fost evidențiată prioritatea acordată siguranței cetățenilor români aflați în zona de conflict.

MAE a transmis și preocuparea față de încălcarea suveranității statelor care au fost vizate de atacuri considerate nediscriminatorii, reiterând solidaritatea României cu țările afectate.

În același timp, MAE a reiterat solicitarea constantă, formulată împreună cu partenerii europeni, ca Iranul să acționeze responsabil în privința programului nuclear și a celui de rachete balistice și să se abțină de la acțiuni destabilizatoare în regiune.

Convocarea diplomatului iranian are loc într-un context regional marcat de escaladări succesive, pe fondul confruntărilor din Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor internaționale privind extinderea conflictului.