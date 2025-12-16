Cât costă mâncarea în Europa. România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat

Prețurile la alimente diferă semnificativ de la un stat la altul în Europa. Deși prețurile alimentelor sunt mai mici în unele țări decât media din Uniunea Europeană, gospodăriile din aceste state cheltuiesc adesea o parte mai mare din buget pe mâncare.

Alimentele reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale gospodăriilor din Europa, însumând în medie aproximativ 11,9% din cheltuielile totale la nivelul UE, ajungând până la 20% în țări precum România, arată datele Eurostat.

Prețurile alimentelor diferă semnificativ în Europa. Indicele nivelului prețurilor la alimente al Eurostat oferă o bază utilă de comparație. Dacă coșul alimentar mediu din UE este stabilit la 100 de euro, indicele arată cât ar costa același coș în fiecare țară.

Un nivel al prețurilor peste 100 indică faptul că o țară este mai scumpă decât media europeană, în timp ce o valoare sub 100 arată că este mai ieftină.

Țările cu cele mai ieftine și cele mai scumpe alimente

Potrivit Eurostat, în 2024, Macedonia de Nord a fost cea mai ieftină țară pentru alimente dintre 36 de state europene. Un coș alimentar standard a costat 73 de euro, fiind cu 27% mai ieftin decât media UE, scrie euronews.com.

Elveția este cea mai scumpă, cu prețuri la alimente cu 61,1% peste media UE. Același coș costă 161,1 euro.

Macedonia de Nord este țară candidată la UE — nu este încă membră, dar are acorduri comerciale active cu Uniunea — în timp ce Elveția nu face parte din Spațiul Economic European (SEE) și se bazează pe o rețea de acorduri bilaterale cu UE.

În cadrul UE, România (74,6 euro) are cel mai scăzut nivel al prețurilor la alimente, iar Luxemburg (125,7 euro) cel mai ridicat. Astfel, alimentele sunt cu 25,4% mai ieftine în România și cu 25,7% mai scumpe în Luxemburg față de media UE.

Prețurile alimentelor sunt cu cel puțin 10% peste media UE și în Danemarca (119,3 euro), Irlanda (111,9 euro), Franța (111,5 euro), Austria (110,9 euro) și Malta (110,9 euro).

Europa de Sud-Est și Balcanii de Vest înregistrează, în general, cele mai scăzute prețuri la alimente.

Pe lângă Macedonia de Nord și România, Turcia (75,7 euro), Bosnia și Herțegovina (82,5 euro), Muntenegru (82,6 euro) și Bulgaria (87,1 euro) sunt mult sub media UE.

Serbia (95,7 euro) și Albania (98,7 euro) sunt, de asemenea, mai ieftine decât media europeană.

Majoritatea țărilor din Europa Centrală și mai multe din Europa de Est rămân sub sau aproape de media UE, inclusiv Slovacia, Polonia, Cehia și Ungaria.

Europa Occidentală înregistrează, în general, prețuri mai ridicate la alimente, iar țările nordice se numără printre cele mai scumpe din Europa.

De ce diferențele de preț contează pentru gospodării

Ilaria Benedetti, conferențiar universitar la Universitatea din Tuscia, a subliniat că factori structurali precum costurile de producție, integrarea lanțurilor de aprovizionare și expunerea la șocuri globale joacă un rol-cheie în aceste diferențe.

„Economiile mici și foarte deschise — adesea cu monede supuse unor fluctuații mai puternice — au resimțit mai intens transferul creșterilor de costuri la energie și inputuri agricole în timpul pandemiei și al conflictului Rusia–Ucraina”, a declarat ea pentru Euronews.

Benedetti a subliniat că aceste diferențe de preț sunt importante deoarece impactul lor depinde de proporția din venit pe care gospodăriile trebuie să o aloce alimentelor.

În mai multe țări din Europa de Est și de Sud-Est, alimentele reprezintă peste 20% din cheltuielile gospodăriilor (precum în România), în timp ce în economiile cu venituri mai ridicate ponderea este, de obicei, sub 12%.

„Prin urmare, aceeași creștere de preț are consecințe mult mai grave acolo unde veniturile sunt mai mici”, a adăugat ea.

Costurile cu forța de muncă și salariile

„Cel mai important motiv îl reprezintă diferențele de venituri și salarii”, a declarat Alan Matthews, profesor la Trinity College Dublin, pentru Euronews Business.

Țările cu salarii medii mai ridicate, precum Danemarca și Elveția, tind să aibă prețuri mai mari la alimente, deoarece costurile cu forța de muncă din agricultură, procesare și comerț sunt transferate către consumatori.

„Diferențele de impozitare, în special TVA-ul aplicat produselor alimentare, explică de asemenea o parte din aceste diferențe”, a adăugat el. Unele țări aplică cote reduse sau chiar zero de TVA la alimente, precum Irlanda, în timp ce în altele, cum ar fi Danemarca, alimentele sunt supuse cotei standard de TVA.

Matthews a subliniat că prețurile alimentelor sunt influențate și de preferințele consumatorilor.

De exemplu, consumatorii din Europa de Nord și de Vest pot cumpăra o proporție mai mare de produse ecologice sau premium, sau pot prefera produse de marcă, în detrimentul produselor mai ieftine sub marcă proprie ale supermarketurilor.

