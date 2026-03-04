Reacția echipei Rapid București după ce un fotbalist a fost reținut pentru că a lovit o femeie cu mașina și a fugit

Război în Iran, a cincea zi. Israelul avertizează că va asasina orice succesor al lui Ali Khamenei. VIDEO
Un fotbalist de 26 de ani al echipei Rapid București a fost reținut marți seară pentru 24 de ore. Bărbatul ar fi lovit cu mașina o femeie de 67 de ani pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 și ar fi fugit de la locul accidentului.

Iulia Fătu

Tânărul a fost prins la aproape 12 ore de la producerea incidentului.

Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul a avut loc pe această trecere de pietoni de pe strada Gherghiței din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit polițiștilor, șoferul ar fi lovit-o pe femeie, iar apoi a părăsit locul accidentului.”

Un trecător a sunat la 112 după ce a văzut victima rănită. La spital, femeia le-ar fi spus medicilor că a căzut și s-a lovit la cap. Însă doctorii au anunțat poliția, după ce și-au dat seama că rănile ar fi apărut în urma unui accident.

Așa că autoritățile au început cercetările și au reușit să-l identifice pe șofer. Mare le-a fost mirarea să afle că este vorba despre Keita Kader, un fotbalist de 26 de ani care joacă pe post de mijlocaș la Rapid.

Bărbatul a fost prins după 12 ore și audiat la Brigada Rutieră. El este acum reținut pentru părăsirea locului accidentului.

Într-un comunicat, echipa din Giulești a transmis că „până la clarificarea completă a cazului (...) nu se vor decide măsuri disciplinare.” Oamenii care locuiesc în zona accidentului spun că astfel de incidente nu sunt deloc rare.

Bărbat: „Trecerea, după cum puteți observa, nu prea este bine iluminată. Așa că s-au întâmplat cazuri în care au dat peste oameni, peste bătrâni care nu pot traversa la timp.”

Polițiștii continuă acum cercetările.

Sursa: ProTV

accident, rapid bucuresti, bucuresti, fotbalist

Dată publicare:

