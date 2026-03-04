Informaţia a fost adusă în atenţie de publicaţia suedeză Svenska Dagbladet, care a vorbit cu unii dintre terţii angajaţi de Meta să facă adnotări pentru AI pe filmările făcute cu ochelarii inteligenţi.

Compania încearcă să-şi dezvolte inteligenţa artificială şi, pentru asta, foloseşte contractori terţi, care realizează însemnări în care descriu ceea se întâmplă pe filmările realizate de utilizatori. Ideea este că AI-ul încă nu este suficient de dezvoltat pentru a înţelege tot ceea ce vede, înţelegând mai bine ce citeşte.

Jurnaliştii suedezi au discutat cu mai mulţi contractori din Kenya, care spun că, pe filmările pe care au lucrat, au văzut oameni dezbrăcaţi, făcând sex, mergând la toaletă şi aşa mai departe.

Mai mult, pe filmările care ajung în Kenya pentru adnotări apar şi informaţii sensibile, precum carduri de credit, cu tot cu numerele trecute pe acestea.

Contractorii Meta din Kenya au văzut imagini intime cu utilizatori din UE, care reglementează puternic acest domeniu

Ochelarii vânduţi de Meta au un set de condiţii pe care cumpărătorii trebuie să le accepte dacă vor să folosească AI-ul din dotare. Condiţiile includ şi aceste situaţii, însă puţini clienţi le cunosc sau realizează ce se întâmplă când ţin ochelarii la ochi şi mai mult ca sigur că nu-şi dau acordul expres pentru aşa ceva.

Publicaţia suedeză scrie că la contractorii din Kenya au ajuns pentru adnotare filmările făcute de ochelarii vânduţi în Uniunea Europeană, unde legislaţia GDPR are reglementări stricte tocmai în sensul protejării intimităţii.

Singurul răspuns oferit de Meta pe acest subiect a fost că datele sunt procesate conform condiţiilor de utilizare atunci când este activată inteligenţa artificială.