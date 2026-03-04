Conducătorul auto și băiatul cuplului au fost scoși din autoturism de martori.

O cameră de supraveghere montată pe DN 15A, în localitatea Galații Bistriței, a surprins momentul în care, după o curbă, șoferul în vârstă de 49 de ani pierde, în mod inexplicabil, controlul mașinii, care se izbește de un cap de pod.

În autoturism se aflau soția sa, în vârstă de 46 de ani, și băiatul de 14 ani. Ceilalți participanți la trafic s-au oprit să le ofere ajutor.

Localnică: „Am auzit o bubuitură și am zis: «Vai, că mi s-a dărâmat casa!». Când am ieșit, mașina era aici.”

Localnică: „Cred că viteza, singurul lucru, numai viteza.”

Conducătorul auto și adolescentul au fost scoși din mașină de localnici. Femeia a rămas blocată în caroseria distrusă.

Ionuț Gavrilescu, ISU Bistrița-Năsăud: „În aproximativ 10 minute a fost scoasă din mașină de către colegii de la descarcerare.”

Cele trei persoane au ajuns la spital și sunt în afara oricărui pericol. Șoferul nu consumase alcool înainte să se urce la volan, au arătat testele făcute de polițiști. Acum s-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.