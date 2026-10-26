”Tot ce a stagnat în ultimele luni trebuie rezolvat în doar două săptămâni pentru ca România să poată lua cât mai mulţi bani din PNRR. Ne aflăm contracronometru, iar data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie să închidem toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în ţară în acest an”, a scris Ghigiu pe Facebook, relatează News.ro.

Ministrul precizează că ”nu avem timp pentru acomodare sau pregătiri”.

”Din prima secundă a mandatului am început munca de teren şi coordonarea directă cu ministerele de linie. Am avut deja o primă întâlnire de lucru cu ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul căreia am stabilit liniile directoare pentru perioada următoare. Urmează astfel de întâlniri şi cu restul miniştrilor pentru a ne reorganiza resursele interne, a suplimenta echipele de lucru şi a pune la aceeaşi masă întreaga experienţă tehnică şi politică pentru a urgenta procesul”, precizează ministrul Investiţiilor.

Potrivit lui Ghigiu, ”miza este enormă şi priveşte direct comunităţile locale, infrastructura, şcolile şi spitalele noastre”.

”Purtăm toate negocierile necesare pentru a ne asigura că fiecare resursă europeană la care România are dreptul va fi atrasă şi pusă în slujba cetăţenilor”, mai afirmă ministrul.

Ultima cerere de plată din PNRR, în valoare de 6,04 miliarde de euro

România a depus oficial, la final de septembrie, ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană, cu o valoare totală de 6,04 miliarde de euro, a anunțat fostul ministru interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

„În urmă cu doar câteva minute, în jurul orei 21:45 (miercuri noaptea, n.r.), România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană. 6,04 miliarde euro este valoarea totală a cererii, înainte de deducerea prefinanțării. Valoarea netă pe care o solicităm este de 4.347.770.169 euro: 2.582.415.100 euro în fonduri europene nerambursabile și 1.765.355.069 euro sub formă de împrumut. Cererea cuprinde 104 ținte și jaloane, aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Printre proiectele și măsurile evaluate la nivel național ca îndeplinite se numără extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea și dotarea de creșe, dezvoltarea centrelor de zi pentru copii, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, achiziționarea de ambulanțe, decarbonizarea încălzirii și răcirii, renovarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale, a precizat Pîslaru.