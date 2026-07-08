Dacia Striker îmbină ce e mai bun din trei lumi diferite. Păstrează ADN-ul robust Dacia, dar e cool și eco | GALERIE FOTO

Stiri Economice
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Dacia striker hybrid 155 76
DACIA

Dacia Striker este considerată drept cea mai frumoasă mașină scoasă până acum de români, iar prezentarea sa oficială detaliată evidențiază felul în care a reușit să păstreze ADN-ul robust de Dacia, dar și cum a devenit cool și eco. 

autor
Cristian Anton

Dacia Striker este cea mai frumoasă mașină scoasă până acum de români, pe care producătorul o propune a fi drept ”o alternativă îndrăzneață la SUV-uri”, care va permite mărcii să atragă noi clienți, atât din rândul persoanelor fizice, cât și al celor juridice.

Conceput pentru a completa modelul Bigster, Striker este un crossover care păstrează ADN-ul Dacia: robust și adaptat activităților în aer liber, esențial, dar atractiv („cool”) și eficient ecologic („Eco Smart”). Acesta va contribui la obiectivul mărcii de a crește ponderea segmentului C în totalul vânzărilor de la 20% la 33% până în 2030 – se arată pe site-ul Dacia.

Dacia Striker îmbină ce e mai bun din trei lumi diferite: poziția înaltă la volan și capacitățile specifice unui SUV pentru ieșirile în natură, versatilitatea și caracterul practic ale unui break, precum și eficiența și performanța unei berline. Dispunând de o gamă variată de motorizări electrificate (multi-energie), Striker oferă cel mai bun raport calitate-preț din segmentul său, consolidând astfel oferta unică a mărcii Dacia.

Dacia striker hybrid 155
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DACIA

Comunicat oficial Dacia

Comunicat oficial Dacia

Comunicat oficial Dacia

Comunicat oficial Dacia

Comunicat oficial Dacia

Comunicat oficial Dacia

Comunicat oficial Dacia

Comunicat oficial Dacia

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Numele „Striker” are o semnificație universală, sugerând ideea de a „lovi” sau de a „atinge ținta”. Un automobil surprinzător și spectaculos vizual, acesta reflectă ambițiile Dacia și capacitatea mărcii de a aborda noi provocări, propunând o alternativă pentru segmentul C care rămâne fidelă valorilor esențiale pentru succesul său.

Robust și adaptat activităților în aer liber: Un crossover care creează un nou echilibru

Prin modelul Striker, Dacia invită clienții din segmentul C să pășească într-o nouă eră și să descopere o nouă interpretare a conceptului de crossover.

Mai mult decât o simplă combinație de categorii, Dacia Striker își propune să creeze un echilibru între diverse moduri de utilizare și așteptări. Îmbinând performanța unei berline, spațiul interior al unui break și designul robust al unui SUV, acesta oferă un răspuns mai complet și mai adecvat nevoilor actuale.

Această abordare se reflectă într-un design care îmbină liniile fluide cu contururi mai verticale, ilustrând natura duală a vehiculului: eficient pe șosea, dar capabil să facă față cu ușurință și unor condiții mai dificile de rulare - mai spun cei de la Dacia.

David Durand, Directorul de Design Dacia, a declarat: „Striker reprezintă un răspuns nou și complementar la așteptările actuale din domeniul auto, bazat pe un echilibru diferit de cel al SUV-urilor convenționale”.

Un concept de design inovator, de tip ”hibrid”

Conceput pentru performanță și aerodinamică, Dacia Striker îmbină liniile orizontale – inspirate de formele elegante ale modelelor sedan și break – cu contururile verticale caracteristice stilului SUV.

Designul exterior al modelului Dacia Striker este structurat în jurul unui element central: o linie a umerilor bine definită, care unește blocurile optice față și spate și conferă coerență întregii caroserii.

Această linie constituie elementul definitoriu al designului, permițând o interpretare clară pe două planuri și reflectând astfel natura duală a vehiculului.

Deasupra liniei umerilor, contururile sunt fluide și aerodinamice. Parbrizul înclinat, linia alungită a plafonului și luneta înclinată se combină pentru a crea un profil suplu și dinamic. Această secțiune reflectă atributul de marcă „Essential but Cool” (esențial, dar atractiv), printr-o abordare simplă, clară și eficientă, inspirată de eleganța modelelor sedan și break.

Sub linia umerilor, contururile sunt mai structurate și mai robuste. Suprafețele devin mai verticale, iar garda la sol generoasă și proporțiile puternice subliniază robustețea și stabilitatea percepute. Această secțiune reflectă atributul de marcă „Robust & Outdoor” (robust și adaptat activităților în aer liber), inspirat de elementele stilistice specifice SUV-urilor.

Barele de plafon integrate adaugă o notă finală funcțională, specifică stilului „outdoor”, menținând în același timp fluiditatea și coerența designului.

Striker este primul vehicul care adoptă noua semnătură luminoasă LED a mărcii Dacia, în formă de „T”, poziționată la cele patru colțuri ale vehiculului.

Integrată armonios în design, aceasta conferă o structură vizuală clară părților frontală și posterioară prin combinarea liniilor verticale și orizontale, contribuind la o estetică robustă și ușor recognoscibilă, în deplină concordanță cu limbajul de design al vehiculului.

În partea din față, această semnătură este integrată într-o grilă de culoare negru lucios, având în centru emblema emblematică „Dacia Link”. Extinzându-se pe întreaga lățime a vehiculului, aceasta îi subliniază postura și robustețea percepută, calități accentuate și mai mult de bara de protecție frontală generoasă.

O abordare similară este vizibilă în partea din spate, unde semnătura luminoasă este integrată într-o bandă neagră lată, creând o puternică coerență vizuală cu partea frontală. Purtând numele Dacia în relief, această bandă accentuează liniile verticale ale secțiunii inferioare a hayonului, subliniind caracterul robust și structurat al designului general.

Proporții și o prezență elegantă

Designul de tip crossover al modelului Striker îmbină linii elegante și dinamice cu proporții generoase, oferind confort interior și o prezență impunătoare pe șosea, evidențiată de roțile mari de 17 inchi (cu opțiuni disponibile pentru jante de 18 și 19 inchi).

Conceptul de crossover se reflectă în dimensiunile modelului Striker. Vehiculul are o lungime de 4,62 m, similară cu cea a unui break din segmentul C. Deși garda la sol este echivalentă cu cea a unui SUV din segmentul C (20 cm pentru versiunea 4x4 și 19 cm pentru cea 4x2), înălțimea sa este de doar 1,53 m – comparativ cu peste 1,60 m în cazul SUV-urilor din segmentul C – ceea ce îi conferă performanțe mai apropiate de cele ale unui sedan.

Designul elegant al modelului Striker este pus în valoare de o gamă variată de șapte culori disponibile începând cu nivelul de echipare Expression, inclusiv două nuanțe noi: Frost Green și Cosmic Blue.

Pregătiți pentru escapade în familie și călătorii lungi

Reflectând ADN-ul Dacia, orientat către robustețe și activități în aer liber, Striker se adaptează diverselor moduri de utilizare, de la escapade active până la călătorii lungi alături de familie. Nivelurile de echipare reflectă două abordări complementare, adaptate nevoilor și stilurilor de viață individuale.

Nivelul de echipare „Extreme” al modelului Striker se adresează utilizatorilor activi, care văd în vehiculul lor partenerul ideal de explorare. Robust, practic și ușor de utilizat, acesta este conceput pentru a transporta cu ușurință diverse echipamente și accesorii pentru activități recreative. Conducerea în off-road este facilitată de garda la sol generoasă, completată – în funcție de configurație – de transmisia 4x4 și de motorizarea hibridă 150 4x4.

Designul și dotările reflectă această utilizare intensă: protecții exterioare din Starkle® (un material rezistent, cu aspect brut), tapițerie lavabilă din TEP Microcloud și covorașe din cauciuc ce conțin 50% materiale reciclate, toate acestea făcând vehiculul ușor de utilizat și de întreținut în viața de zi cu zi. Conceput pentru a fi încărcat, manevrat și utilizat fără restricții, modelul Striker Extreme adoptă o abordare directă și funcțională față de activitățile în aer liber, fără a face compromisuri în privința performanței sau a aerodinamicii.

În schimb, varianta Journey pune accentul pe confort și liniște, fiind ideală pentru călătorii lungi și deplasări alături de familie. Accentul cade pe o experiență de condus mai relaxată, susținută de o serie de dotări menite să sporească confortul la interior: scaun al șoferului cu reglaj electric, scaune față și volan încălzite, tapițerie mixtă din material textil și microcloud TEP, precum și hayon cu acționare electrică.

Datorită aerodinamicii optimizate și confortului real la rulare, Striker devine partenerul ideal de călătorie, parcurgând distanțe mari într-un mediu silențios și controlat.

Funcția de control al vitezei la coborâre – disponibilă în echiparea standard și pe modelul Striker Extreme – acționează asupra frânelor pentru a preveni pierderea controlului asupra vehiculului, de exemplu pe pante abrupte cu aderență scăzută, oferind astfel șoferului o mai mare liniște și posibilitatea de a se concentra asupra drumului.

Cum va arăta noul model Dacia. Detaliile tehnice și de imagine, dezvăluite de o publicație franceză

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dacia striker, foto,

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