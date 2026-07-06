Astfel, criteriul legat de fabricarea în UE a maşinilor eligibile a fost amânat, întrucât ar putea întârzia lansarea cu cel puţin trei luni.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis lansarea Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice în formatul similar cu programul care a funcţionat în ultima sesiune dedicată persoanelor fizice din anul 2025. Astfel, introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile va fi amânată pentru sesiunea actuală, iar programul va putea fi lansat fără întârzieri suplimentare pentru beneficiarii care aşteaptă să achiziţioneze un autovehicul nou, mai puţin poluant. În paralel, Ministerul va parcurge toate demersurile necesare pentru introducerea acestor criterii pentru sesiunea de anul viitor", anunţă, luni, Ministerul Mediului, într-un comunicat de presă.

Bugetul rămâne 300 de milioane de lei

Bugetul Programului Rabla 2026 pentru persoanele fizice rămâne de 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor nu se modifică:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Ministrul interimar, Diana Buzoianu, afirmă că unul din obiectivele Ministerului Mediului este ca Programului Rabla să fie lansat într-un termen rezonabil.

„Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziţie şi ar pune presiune suplimentară pe piaţa auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută şi aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În acelaşi timp, nu renunţăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuţiile tehnice, inclusiv cu reprezentanţii Comisiei Europene, în perioada imediat următoare pentru a susţine aceste criterii pentru anul viitor", a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului, decizia a fost luată după analizarea răspunsurilor primite din partea Comisiei Europene. Acestea arată că introducerea unor restricții privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar necesita proceduri suplimentare la nivel european, ceea ce ar întârzia lansarea programului cu cel puțin trei luni.