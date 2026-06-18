„Dacia confirmă a doua generaţie a primului său model 100% electric. Produs în Europa, Noul Spring deschide un alt capitol pentru marcă, asigurând în acelaşi timp continuitatea unui model care a devenit un reper pe piaţă”, se arată într-un comunicat al companiei.

Spring a fost lansat în 2021 şi a cucerit deja aproape 210.000 de clienţi în Europa, confirmând interesul pentru o mobilităte electrică simplă, esenţială şi accesibilă tuturor, spun oficialii producătorul de autovehicule.

„Fidel filozofiei Dacia, Noul Spring oferă tot ceea ce este esenţial: un sistem de propulsie 100% electric, patru locuri şi un portbagaj încăpător.

Universal şi uşor de recunoscut, numele Spring evocă primăvara, simbol al reînnoirii şi al energiei pozitive. Cu Noul Spring, Dacia continuă drumul către mobilitatea electrică accesibilă tuturor. Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an”, se mai precizează în comunicat.

Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an, menţionează Dacia.

Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

Românii nu vor mai putea cumpăra prin Programul “Rabla 2026” mașini electrice fabricate în China, prevede ghidul programului, aflat acum în dezbatere publică.

Ministerul Mediului vrea ca voucherele Rabla să poată fi folosite doar pentru autovehicule produse în UE sau în țări apropiate geografic în care marii producători europeni au facilități de producție.

Asta înseamnă că vom putea cumpăra în continuare modele Dacia produse în Turcia sau Maroc, dar nu și modelul Spring, care e produs în China.

Alte mărci chinezești, tot mai populare în rândul românilor, vor fi de asemenea afectate.

Mai mult, măsura s-ar putea extinde în viitor și la bateriile electrice de stocare a energiei pentru prosumatori, a anunțat, la PRO Verde, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a explicat că măsurile se justifică pentru că banii publici europeni trebuie să susțină economia europeană, dar și să reducă poluarea în rândul țărilor membre.

Diana Buzoianu: „Da, practic nu vor mai putea să fie eligibile mașinile produse în China, pentru că ne dorim ca banii care sunt folosiți prin programe naționale, bani din taxele și din impozitele noastre, bani din certificate de emisii plătite de operatori economici din țară, să aibă și un efect multiplicator aici, în Europa, eventual, ideal chiar la noi în țară. Banii aceștia să se reîntoarcă în economie.”

Ce modele Dacia vom putea cumpăra cu voucherele Rabla

Cu voucherele din Programul Rabla 2026, românii își pot cumpăra în continuare modelele Dacia produse în țară sau cele produse în uzinele Renault din Maroc și Turcia. Aceste țări sunt state partenere din Convenția Pan-Euro-Mediteraneană, cuprinse în programul Rabla.

În Maroc se fabrică modelele Dacia Sandero, Logan și Jogger. De altfel, uzinele din Maroc asamblează în prezent chiar mai multe vehicule Dacia decât în fabrica mamă de la Mioveni.

Nici producția din Turcia a grupului Renault nu va fi afectată de programul Rabla.

Cât privește Dacia Spring, produsă în China, nu va mai putea fi cumpărată pe voucherele de anul acesta.

Totuși, trebuie menționat că Renault pregătește de mai multă vreme încetarea producției modelului Spring în China, pentru că pregătește, în locul său, un nou model electric urban produs în Europa.