Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO

Dacia Hipster, micuța mașină complet electrică ce urmează să fie lansată în 2027, a fost scoasă pe străzile din Paris pentru a testa reacția trecătorilor, iar francezii s-au arătat cuceriți de noul concept car.

Dacia a scos noul său concept car Hipster la promenadă pe străzile Parisului pentru a testa reacția oamenilor, iar francezii s-au declarat încântați de ce au văzut, scrie publicația specializată auto L’argus. Dezvăluit la sfârșitul anului 2025, concept car-ul Hipster este o avanpremieră a unui viitor model Dacia programat pentru 2027, iar pentru a evalua reacția publicului, Dacia a decis să-l testeze acum și în lumea reală, expunându-l pe străzile Parisului. Mașina are o lungime de doar 3 metri și un design îndrăzneț, pătrat și liniar, diferit de tot ce este disponibil în prezent pe piață, constată francezii. Având 4 locuri de dimensiuni normale, se încadrează - cel puțin - în categoria cvadriciclurilor grele.

Prin urmare, nu este un vehicul care nu necesită permis de conducere, precum Citroën Ami sau Fiat Topolino. O Dacia care intrigă trecătorii În inima capitalei franceze- în Place des Vosges - Dacia a ales să expună Hipster publicului. Chiar din primele clipe, mulți nu au putut rezista tentației de a privi mai îndeaproape o mașină la fel de surprinzătoare, pe cât era de intrigantă. O singură privire nu a fost suficientă pentru a le satisface curiozitatea, determinându-i să se apropie iar și iar de Hipster, pentru a-l examina mai atent.

Trebuie spus că, prin aspectul său cubic, unghiurile pronunțate și culoarea frapantă, acest concept nu a fost conceput pentru a trece neobservat. ”Îmi place forma; e compactă. Deși are o siluetă extrem de cubică, mi se pare feminină”, a remarcat o femeie care trecea pe lângă Hipster, în timp ce un alt trecător a subliniat aerul „cool și futurist” al micuței mașini, după ce a constatat cu surprindere că poate încăpea în interiorul ei.

Un public cucerit de conceptul Dacia Dincolo de aspect, Hipster surprinde prin interiorul său spațios, în ciuda lungimii de doar 3 metri. Poate găzdui patru persoane, iar capacitatea portbagajului crește de la 70 la 500 de litri atunci când bancheta din spate este rabatată. „Cred că le vom vedea pe străzile Parisului; dimensiunile îi permit să se strecoare ușor prin trafic”, a observat un alt trecător intrigat. „Îmi place la nebunie – cred că este o mașină de oraș excelentă pentru Paris. Chiar surprinde spiritul vremurilor”, a spus o femeie care se vedea deja la volanul modelului Hipster. Dacia dorea să afle dacă Hipster-ul va atrage publicul larg, iar reacția a fost extrem de pozitivă. Mulți trecători au remarcat schema de culori unică a concept car-ului: o caroserie albastru-gri metalică, accentuată cu detalii violet - cum ar fi mânerele ușilor înlocuite cu curele - care întăresc caracterul distinctiv al Hipster-ului.

Violetul domină și interiorul; scaunele sunt imposibil de ratat și cu siguranță atrag atenția. „Cred că este foarte drăguț - arată ca o mică machetă Lego - și îmi plac culorile. O mașină a viitorului, super drăguță”, a remarcat o mamă, deși și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa ecranelor sau a suporturilor în interiorul modelului expus. Deși Dacia este obișnuită să ofere mașini practice, nu extravagante, această direcție mai artistică ar putea câștiga o nouă bază de clienți. „Cred că este o direcție bună. Este un design care iese cu adevărat în evidență față de ofertele obișnuite. Este atrăgător - poate puțin prea pătrat - dar surprinde o parte din imaginea robustă a lui Duster. Simt că direcția de design a Dacia se îndreaptă în direcția corectă”, notează un bărbat surprins de faptul că o mașină atât de scurtă poate găzdui patru persoane.

”Numele Hipster Concept evocă un stil alternativ, cool și autentic, care iese din tipare, exact ca viziunea noastră pentru mașina electrică populară a viitorului. Atipic, cu un caracter robust, Dacia Hipster Concept s-a născut de la zero pentru a crea noi moduri de utilizare”, se arată în prezentarea Hipster de pe site-ul Dacia. Hipster Concept se simte la fel de bine atât în oraș, cât și pe drumurile rurale sau periurbane. Proiectat pentru utilizarea zilnică, poate fi conectat la o priză casnică obișnuită. Două încărcări pe săptămână oferă autonomie suficientă pentru deplasările zilnice – mai spune Dacia.

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