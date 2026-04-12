Alegeri Ungaria 2026. Maghiarii aleg astăzi direcția: Viktor Orban sau pro-europeanul Magyar. S-au deschis urnele

UPDATE 7:00 S-au deschis urnele
Votul pentru alegerile parlamentare a început la ora 6 dimineaţa, ora locală (07:00 ora României), şi se va încheia la ora 19:00 (20:00, ora României).
Ungaria organizează astăzi alegeri pentru desemnarea celor 199 de membri ai Adunării Naționale, într-un scrutin considerat cel mai competitiv din ultimul deceniu.
Votul are loc într-un context politic tensionat, marcat de o confruntare directă între actualul premier Viktor Orbán și principalul său rival, Péter Magyar, liderul opoziției.
Acest material oferă principalele repere despre modul în care se desfășoară alegerile, cine sunt actorii politici centrali și ce teme domină campania electorală.
Alegerile parlamentare din Ungaria se desfășoară o dată la patru ani și utilizează un sistem mixt, care combină votul majoritar cu reprezentarea proporțională.
Fiecare alegător are dreptul la două voturi:
Un element specific sistemului ungar este mecanismul de redistribuire a voturilor neutilizate. Voturile pentru candidații învinși, dar și cele „în exces” ale candidaților câștigători sunt adăugate scorului național al partidului. Acest sistem reduce proporționalitatea și tinde să avantajeze partidul cel mai puternic.
De asemenea, delimitarea circumscripțiilor și structura sistemului electoral sunt considerate de analiști factori care pot influența rezultatul final, în special în favoarea formațiunii aflate la guvernare.
Viktor Orbán, aflat la conducerea guvernului din 2010, candidează din partea alianței Fidesz–KDNP. Este unul dintre cei mai longevivi lideri europeni și a dominat scena politică ungară în ultimii 15 ani.
Platforma sa politică este caracterizată de:
În plan extern, Orbán a menținut o abordare pragmatică, inclusiv relații cu Rusia, ceea ce a generat tensiuni cu Uniunea Europeană, în special în contextul războiului din Ucraina.
Principalul contracandidat este Péter Magyar, liderul partidului Tisza, o formațiune de centru-dreapta care a reușit să coaguleze o opoziție până de curând fragmentată.
Fost apropiat al sistemului Fidesz, Magyar s-a poziționat ca un critic al guvernării actuale și promovează:
Deși promovează schimbarea, pozițiile sale nu sunt radical diferite pe toate temele: în anumite domenii, precum imigrația sau politica de securitate, păstrează o linie relativ conservatoare.
Magyar este considerat primul adversar real al lui Orbán din ultimii ani, iar sondajele indică o competiție strânsă, deși rezultatul final rămâne dificil de anticipat din cauza particularităților sistemului electoral.
Campania electorală s-a concentrat pe câteva teme majore, cu impact atât intern, cât și extern.
Una dintre principalele linii de demarcație între candidați este relația cu UE.
Războiul din Ucraina este un subiect major al dezbaterii electorale.
Rezultatul alegerilor ar putea influența poziția Ungariei în cadrul NATO și al Uniunii Europene.
Inflația, costul vieții și situația economică generală sunt teme importante pentru electorat.
Un element important în alegerile parlamentare din Ungaria îl reprezintă votul cetățenilor din afara granițelor, în special al celor din România, unde se află cea mai mare comunitate maghiară din diaspora.
În România trăiesc peste 1,2 milioane de etnici maghiari, iar aproximativ 600.000 dintre aceștia dețin și cetățenia ungară, ceea ce le permite să participe la alegeri. Dintre aceștia, câteva sute de mii se înregistrează efectiv pentru vot la fiecare scrutin.
La alegerile precedente, votul acestora a fost covârșitor în favoarea lui Viktor Orbán și a partidului Fidesz, cu procente de aproximativ 90–95%.
Deși alegătorii din afara granițelor votează doar pentru listele de partid, fără a participa la votul uninominal, influența lor rămâne semnificativă. În anumite condiții, voturile din diaspora – inclusiv cele din România – pot înclina balanța în favoarea unui partid, mai ales într-un scrutin strâns.
Prin urmare, în ziua alegerilor, participarea și distribuția voturilor în rândul maghiarilor din România reprezintă un indicator important pentru evoluția rezultatului final și pentru consolidarea sau contestarea majorității politice de la Budapesta.
Sprijinul pentru Orbán este explicat prin:
Pentru scrutinul de astăzi, estimările indică menținerea acestei tendințe. Majoritatea maghiarilor din România sunt așteptați să voteze în continuare cu Fidesz, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra rezultatului final.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent că „peste 90% dintre maghiarii din România” sunt așteptați să voteze tot pentru Viktor Orbán, iar această tendință nu s-a modificat semnificativ.
Etichete: Ungaria, alegeri, Viktor Orban,
Dată publicare: