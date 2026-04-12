Pentru prima dată ministrul Sănătății vorbește despe garda intervențională - necesară de pildă în cazul pacienților cu AVC care au nevoie de trombectomie.

O altă noutate o reprezintă faptul că rezidenții vor fi plătiți pentru gărzi, chiar dacă în primii ani vor avea activitatea supravegheată și competențe limitate.

Medicii de la Spitalul Universitar din capitală fac mii de operații pe an. Intervențiile chirurgicale sunt programate, conform legii, în prima parte a zilei. Din această cauză, uneori sunt liste de așteptare.

Cătălin Aliuș, medic primar chirugie SUUB: „În spitalele terțiare, așa cum este SUUB, volumul de muncă este mult mai mare, deoarece o mare parte din spitalele județene direcționează cazuri spre spitalul nostru. Avem responsabilitatea de a prelua și rezova aceste cazuri, care se adaugă programărilro elective și cazurilor de urgență”.

Ministrul Sănătății vrea ca, în personalul disponibil, programul în blocul operator să fie în două ture, astfel încât pacienții să poată fi operați și după-amiaza.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Listele de așteptare sunt în anumite spitale publice foarte lungi, pe de altă parte resursa umană poate avea acces mai ușor în sălile de operație cei care vin în tura 2 vor începe programul atunci când se încheie prima tură de muncă”.

Iar gărzile vor fi altfel organizate. Va fi o gardă de monitorizare - pentru pacienții internați. Urmează gardă la domiciliu care înseamnă că medicul este acasă, dar este chemat când este nevoie de el și garda de urgență. Pentru aceasta din urmă medicii au grijă atât de pacienții internați, cât și de urgențele care apar. Iar a patra categorie va fi garda intervențională - în spitalele de urgență în care se fac proceduri intervenționale precum trombectomiile în caz de AVC.

Răzvan Radu, medic specialist cu competență în neurointervențional: „Ideal ar fi să intervenim în sub o oră de când ei ajung la spital. Anul acesta, în SUUB, din perspectiva AV, ca trombectomii au fost tratați undeva la 140-150 de pacienți. Cam 60% sunt în afara orelor de program''.

Corespondent PRO TV: „O altă noutate o reprezintă faptul că medicii rezidenți pot fi incluși în programul de gărzi și vor fi plătiți. La început nu vor fi lăsați singuri și au responsabilități diferite în funcție de anul de pregătire. Abia din anul 3 pot fi incluși în linia principală de gardă, rămânând însă sub supravegherea unui medic specialist sau primar - chiar dacă acesta va fi în gardă la domiciliu.''

Modificările sunt incluse într-un ordin de ministru aflat în tranparență.