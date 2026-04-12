Potrivit Agerpres, achiziția vizează elaborarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Dublarea capacității de producție a fasciculelor de combustibil nuclear de tip CANDU-6". Ofertele pot fi depuse până la 27 mai 2026, ora 15:00. Operatorii economici trebuie să aibă un nivel mediu al cifrei de afaceri de minimum 700.000 de euro în ultimii trei ani și să constituie o garanție de participare de 6.300 de euro.

Fiecare fascicul CANDU-6 cu uraniu natural produs la Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești furnizează energia echivalentă a 470 tone de combustibil convențional, 1.110 tone de cărbune energetic, 2.220 tone de cărbune brun, 317 tone de păcură sau 363.000 metri cubi de gaze naturale.

FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura de tip CANDU din Europa, a obținut în 1995 certificatul de furnizor calificat de la Atomic Energy Canada Ltd și Zircatec Precision Industries. Între 2004-2006, capacitatea a fost dublată pentru a asigura combustibilul necesar funcționării a două unități la CNE Cernavodă, ajungând la 46 fascicule/zi. Un singur fascicul necesită 1.435 de componente.

SNN administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă (Unitățile 1 și 2, cu o capacitate de 700 MWe) și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești.