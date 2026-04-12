Gout a realizat această performanţă duminică, în cadrul Campionatelor de atletism ale Australiei, care se desfăşoară la Sydney.

Usain Bolt, legenda jamaicană a sprintului, a alergat distanţa de 200 m în 19 sec 19/100 la 18 ani, înainte de a cuceri opt medalii olimpice de aur, unsprezece titluri de campion mondial şi de a stabili recorduri mondiale la 100 m (9 sec 58/100) şi 200 m (19 sec 19/100).

"Îmi ia o greutate uriaşă de pe umeri să ştiu că am realizat acest timp în condiţii omologate, că am viteză şi corpul meu este capabil să alerge astfel de timpi. Sunt gata să merg mai departe", a spus Gout, citat de AFP.

El a fost împins de Aidan Murphy (22 ani), care a încheiat proba de duminică în 19 sec 88/100, al doilea cel mai rapid timp al anului.

Părinții lui Gout Gout sunt din Sudanul de Sud

"Aşteptam asta”, a comentat Gout. ”Avem sportivi incredibili în Australia şi ne depăşim limitele. Doi alergători sub 20 de secunde este ceva fantastic", a mai spus Gout, care s-a născut în Queensland din părinţi originari din Sudanul de Sud.

Gout Gout a apărut pe scena internaţională în 2024, când a fost cronometrat în 20 sec 04/100 pe o jumătate de tur de pistă, doborât recordul Australiei, deţinute de la Jocurile Olimpice din 1968 de Peter Norman (20 sec 06/100). El şi-a îmbunătăţit apoi recordul personal la 20 sec 02/100, dar nu reuşise niciodată până acum să coboare oficial sub bariera de 20 de secunde.