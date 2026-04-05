Vânzările zilnice de pungi au explodat în Seul, crescând de cinci ori, potrivit administrației municipale. La nivel național, lanțurile de magazine raportează creșteri spectaculoase în ultima săptămână a lunii martie: +214% la 7-Eleven, +252,4% la CU și +266,5% la Emart, conform Korea Joonang Daily, preluat de Le Figaro și news.ro.

Explicația stă în sistemul unic de gestionare a deșeurilor din țară. Doar sacii de gunoi aprobați de autorități pot fi folosiți pentru deșeul menajer, taxa de colectare fiind inclusă în prețul de achiziție. „Sediul central nu îi poate cumpăra în vrac pentru a fi distribuiți francizelor", a explicat lanțul CU, proprietarii de magazine fiind nevoiți să achiziționeze direct de la autorități, ceea ce limitează vizibilitatea asupra stocurilor.

Guvernul respinge însă orice risc de penurie. „Nu este nevoie să vă faceți griji", a transmis ministrul Energiei, Kim Sung-whan, pe 30 martie, garantând că țara are „capacitate suficientă de a utiliza materii prime reciclate" și că „nu vor exista probleme de aprovizionare mai mult de un an".

„Nu vă veți afla niciodată într-o situație în care sunteți obligați să vă depozitați deșeurile acasă", a asigurat oficialul, precizând că, în caz de criză, vor fi autorizate pungi standard. Administrația din Seul anunță stocuri pentru patru luni, iar autoritățile atribuie golurile din magazine cumpărătorilor panicați, nu unei penurii reale.