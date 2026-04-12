Armata ucraineană a transmis că forțele ruse au comis 2.299 de încălcări ale încetării focului de la intrarea în vigoare a măsurii, sâmbătă, la ora 16:00. Potrivit Kievului, trupele ruse au lansat 28 de atacuri și aproape 2.000 de lovituri cu drone, fără a folosi însă bombe sau rachete.

În regiunea Sumî, la granița cu Rusia, autoritățile locale au anunțat că o dronă rusă a lovit o ambulanță în timpul nopții, rănind trei cadre medicale.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a susținut că Ucraina a încălcat armistițiul de 1.971 de ori. Moscova acuză Kievul de trei tentative de contraatac în regiunea Dnipropetrovsk și alte patru încercări de înaintare în regiunile Sumî și Donețk, care ar fi fost respinse.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană va răspunde „simetric” oricărui atac rusesc în perioada armistițiului și a cerut extinderea încetării focului și după Paște, pentru relansarea negocierilor de pace.

Rusia a respins însă această posibilitate și a transmis că operațiunile militare vor fi reluate luni.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat armistițiul de Paște la începutul săptămânii, după ce anterior respinsese apelurile Kievului pentru o suspendare temporară a luptelor.

Tot sâmbătă, cele două părți au confirmat un schimb de prizonieri de război: câte 175 de persoane de fiecare parte, inclusiv câte șapte civili.

În timp ce Kievul cere un armistițiu general ca prim pas spre pace, Moscova insistă că mai întâi trebuie convenit un acord politic, alimentând suspiciunile privind disponibilitatea reală a Kremlinului de a opri războiul.